Kirstie Alley aurait atteint le stade de «super-humaine» selon les Scientologues

L’actrice Kirstie Alley, récemment décédée à l’âge de 71 ans, faisait partie de l’Église de Scientologie depuis 1979.



La vedette de Cheers a été emportée en début de semaine par un cancer qu’elle a combattu brièvement mais farouchement.

À la suite de son décès, plusieurs de ses collègues de l’industrie hollywoodienne lui ont rendu hommage, dont John Travolta, qui est lui-même un adepte notoire de la Scientologie.



Selon les informations qui ont émané depuis le mort d’Alley, elle aurait été initiée à ce mouvement religieux par un voisin dans les années 70, avant d’y adhérer complètement à la suite d’un séjour au centre de traitement des dépendances de la Scientologie.



La comédienne de Classe Vacances combattait alors une addiction à la cocaïne.



«Je pensais que j'allais faire une overdose presque à chaque fois. Je sniffais la coke, puis je m'asseyais là. Je prenais mon pouls [en pensant], "Je suis en train de mourir, je suis en train de mourir, je suis en train de mourir." Qui aurait continué à en prendre?», avait-elle déclaré à Entertainment Tonight en 2012.



Hésitant à joindre les rangs de l’Église de Scientologie, elle se disait alors: «C’est soit la plus grande arnaque de l'univers, soit elle me sortira de l'enfer que j'ai moi-même créé».

Sa cure de désintoxication a visiblement eu le succès escompté, car Alley n’a plus jamais touché à la cocaïne de sa vie et s’est pleinement investie dans la religion créée par L. Ron Hubbard, y atteignant même selon certains le statut de «super-humaine».



«OT VIII [pour “Operating Thetan Niveau 8”] est le plus haut que vous puissiez atteindre sur le "Pont vers la Liberté Totale". C’est un processus qui peut coûter entre 1 000 000$ et 2 000 000$ et cela peut vous prendre 20 ans», a déclaré aux médias Tony Ortega, qui est derrière le blogue scientologue The Underground Bunker.



Sur son blogue, il écrit aussi: «En 2018, nous avons signalé qu'une des propres publications de la Scientologie avait révélé qu'Alley avait atteint le niveau d'audit ultime sur le "Pont vers la Liberté Totale", connu sous le nom d'Operating Thetan Niveau Huit, ou "OT 8". Le magazine a inclus cette citation de l'actrice sur l'atteinte d'un niveau qui lui a donné le pouvoir sur "la matière, l'énergie, l'espace et le temps".»



Il cite ensuite Kirstie Alley: «Maintenant, je me tiens ici avec un nouvel OT VIII brillant, frais et calme... eh bien, aussi calme qu'une thétan comme moi puisse l'être. Je suis plus confiante que jamais. Et voici la grande nouvelle. J'ai maintenant pleinement la confrontation qui me place sur cette fichue échelle de confrontation avec d'autres combattants de la liberté de Scientologie!»

Malheureusement, il semblerait que ce statut de «super-humaine» ne fut pas suffisant pour venir à bout du fléau que constitue le cancer.



Dans le message publié à la suite de son décès, ses filles True et Lillie n’ont nullement fait allusion à ses croyances ésotérico-religieuses.

