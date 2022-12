Shania Twain fait perdre ses moyens à Ryan Reynolds lors d'une performance

Dans That Don’t Impress Me Much, la chanteuse Shania Twain énumère des traits chez les hommes qu’elle trouve pas très impressionnants. Parmi ceux-ci figure Brad Pitt.

C’est difficile d’imaginer qu’elle a été la réaction de l’acteur la première fois qu'il a entendu la fierté de Timmins, en Ontario, prononcer son nom dans la pièce qui allait devenir un succès mondial.

Par contre, nous savons maintenant exactement comment l’acteur Ryan Reynolds aurait réagi si ça avait été lui.

Dans un medley de ses plus grands succès performé lors des People’s Choice Awards mardi, la Canadienne a fait un clin d'œil à son compatriote Reynolds en changeant la phrase mythique de sa pièce.

«Oh, so you’re Ryan Reynolds? That don't impress me much.»

Au même moment, une des caméras était rivée sur l’époux de Blake Lively, qui a semblé vraiment apprécier l’hommage.

That Don’t Impress Me Much figure sur l’album Come on Over qui a célébré son 25e anniversaire cette année.

Ouch.

