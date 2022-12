Une populaire tiktokeuse canadienne meurt à 21 ans

Une jeune femme avec près d’un million d’abonnés sur TikTok est décédée subitement à l’âge de 21 ans.

Megha Thakur, une influenceuse qui se donnait comme mission de célébrer tous les types de corps et de poids, est morte le 24 novembre dernier, peut-on lire dans une publication Instagram faite par ses proches.

«C’est avec le cœur gros que nous annonçons que la lumière de nos vies, notre aimable, bienveillante et belle fille, Megha Thakur, est décédée subitement le 24 novembre 2022 au petit matin», est-il écrit dans la publication. «Megha était une jeune femme confiante et indépendante». Thakur habitait en Ontario, selon plusieurs médias,

Elle comptait plus de 100 000 abonnés sur Instagram et près d’un million sur TikTok. La cause de son décès n’a pas été révélée à ce jour.

