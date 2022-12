Guy A. Lepage n’a plus accès à son compte Twitter

L’animateur de Tout le monde en parle s’est fait «hacker» son compte Twitter.



Si vous allez faire un petit tour sur le réseau social d’Elon Musk en ce beau (mais frisquet) lundi matin, vous allez peut-être faire l’étrange constat que Guy A. Lepage essaie de vous vendre, en anglais, un ordinateur autographié par nul autre que lui-même.

• À lire aussi: Patrick Huard a rencontré la fille de Dan Marino, qu’il a parodié au Bye Bye

• À lire aussi: Tout le monde capote sur la directrice générale de Saint-Sévère qui vole la vedette à TLMEP

«Bonjour la famille twitter ! J'ai 10 MacBooks que je signerai moi-même, que vous pouvez acheter pour 550 $ et la livraison est gratuite ! Premier arrivé, premier servi, et tous les bénéfices iront à une association caritative ! MES DMS SONT OUVERTS SI INTÉRESSÉS», a publié à 8h16 le membre de RBO.

Capture d'écran / Twitter

Or, il n’en est rien.



Lepage ne s’est pas lancé dans le commerce de portables Apple.



Sur Instagram, le principal intéressé a remis les points sur les «i» et les barres sur les «t».

• À lire aussi: Guy A. Lepage fait une joke de Kevin Parent à La Tour, Gildor Roy s'écroule et Alexandre Barrette quitte le plateau

• À lire aussi: Guy A. Lepage réplique à un conspirationniste qui veut le voir quitter Twitter



«Je me suis fait hacker mon compte Twitter!!! Et je n’ai plus accès à mon compte. Veuillez signaler mon compte Twitter svp», a indiqué le créateur de Bébéatrice et d’Un gars, une fille.



Guy A. Lepage, qui revendique 483 000 abonnés sur le réseau social à l’oiseau bleu, est d’ordinaire très actif sur sa plateforme de prédilection.



On lui souhaite de retrouver les clés de son compte le plus tôt possible pour qu’il puisse recommencer à se chicaner avec des morons.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s