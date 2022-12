La police fait irruption dans une galerie d’art pour sauver une femme en détresse qui est, en réalité, une sculpture

Des policiers londoniens ont eu la mauvaise surprise de découvrir que la femme à qui ils voulaient venir en aide n’était pas vivante parce qu’elle était une oeuvre d’art.



C’est le 25 novembre dernier que les forces de l’ordre ont été appelées à intervenir au Laz Emporium, une galerie d’art contemporain de la rue Lexington, à Londres.

• À lire aussi: Un criminel idiot se fait arrêter après avoir commenté une publication Facebook de la police

• À lire aussi: Un camionneur se secoue la bizoune tandis qu’il est à moitié sorti par la fenêtre de son camion sur l’autoroute



Selon ce que rapporte ArtNet, une personne qui passait par là avait aperçu une femme inconsciente, effondrée sur un bureau, par la vitrine de la galerie et avait téléphoné aux services d’urgence.



Quelques minutes plus tard, «les agents ont forcé l'entrée à l'adresse, où ils ont découvert que la personne était en fait un mannequin», a plus tard expliqué un porte-parole de la police de la capitale britannique.

La «femme inconsciente» était donc en réalité «Kristina», une oeuvre d’art hyper-réaliste créée cette année par l’artiste Mark Jenkins.

Kristina (2022) par Mark Jenkins. Photo par Laz Emporium



Elle représente, vous l’aurez deviné, une femme assise sur une chaise et affalée sur le bureau devant elle.

Avec cette oeuvre, Jenkins voulait rendre hommage à sa soeur Kristina qui, jadis, se serait déjà endormie avec le visage littéralement dans un bol de soupe.

• À lire aussi: Un voleur arrêté pendant qu’il fait caca



Faite de mousse de remplissage et de ruban d’emballage, la sculpture n’est présentement pas en vente, mais aurait une valeur d’environ 30 000 dollars canadiens.



Lorsque les policiers ont fait sortir la porte de la galerie de ses gonds pour venir en aide à Kristina, l’employée Hannah Blakemore était sur place, au deuxième étage.



Elle dit avoir été stupéfaite de descendre au rez-de-chaussée, après avoir entendu du bruit, pour découvrir que des policiers étaient venus à la rescousse d’une sculpture.

• À lire aussi: Félix Séguin disparaît derrière son chat pendant un direct très sérieux sur le crime organisé



Les policiers lui ont dit que «quelqu'un a signalé que la femme ici présente n'a pas bougé depuis deux heures» et qu’ils pensaient qu’elle avait eu «une crise cardiaque ou elle fait une surdose».



Blakemore s’est aussi fait chicaner par la police parce que la galerie où elle travaille a placé près d’une vitrine une sculpture si réaliste représentant une personne humaine.



«Le but de cette oeuvre est de provoquer et visiblement, ça fonctionne», a conclu avec philosophie l’employée étonnée.

Pour voir d’autres belles statues plus ou moins réalistes:

s

s

s

s