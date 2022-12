Drew Barrymore explique pourquoi elle n’achète pas de cadeaux de Noël à ses enfants

L’actrice et animatrice n’est pas du genre à dévaliser les magasins à l’occasion de la naissance du p’tit Jésus.



Dans un entretien accordé à Entertainment Weekly, Drew Barrymore a révélé les raisons qui la poussent à ne pas acheter de présents à ses deux filles, Olive (10 ans) et Frankie (8 ans).

• À lire aussi: Drew Barrymore n'a pas fait l'amour depuis 2016

• À lire aussi: Drew Barrymore raconte la fois où elle a embrassé Hugh Grant en public alors qu'ils n'étaient pas en couple

Plutôt que de leur acheter des cadeaux qui existent matériellement sous la forme d’objets, la vedette de Charlie’s Angels leur paye une «expérience» à chaque année.

«Je les emmène toujours en voyage à chaque Noël. Je ne leur offre pas de cadeaux (ce que je pense qu'à leur âge ils n'aiment pas), mais je dis: "Je pense que nous nous souviendrons de l'endroit, des photos et de l'expérience". Et c'est ce que je veux te donner», a expliqué la femme de 47 ans.



Honnêtement, on considère nous aussi qu’une «expérience» peut être un beau «cadeau», mais c’est peut-être parce qu’on est des adultes.

• À lire aussi: Drew Barrymore rappelle un souvenir qui lui est très cher à Keanu Reeves, qui ne s’en souvient pas du tout



«Ils reçoivent beaucoup de choses tout au long de l'année, donc je ne suis pas comme une mère bizarre, stricte et froide qui dit: “Tu ne reçois pas de cadeaux!” J'ai juste l'impression qu'un souvenir de vie serait un meilleur cadeau. Je préfère investir [dans ça plutôt que dans] une maison de poupée ou quelque chose comme ça. Tout s'équilibre et ça va», a indiqué celle qui anime désormais le talk-show The Drew Barrymore Show.

Elle s’estime néanmoins fière de faire ce choix inhabituel.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s