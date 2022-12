Jay Leno raconte le moment où son «visage a pris feu»

Jay Leno a raconté le moment où son «visage a pris feu» dans sa première entrevue télévisée depuis son accident.

Dans un extrait de son entretien pour Today, l'humoriste a expliqué comment il s'était retrouvé avec d'importantes brûlures au visage, à la poitrine et aux mains.

Il travaillait sous une voiture dans son garage, le 12 novembre, lorsqu'il retrouvé aspergé d'essence qui s'est enflammée.

«C'était une White Steam de 1907. La conduite de carburant était bouchée, donc j'étais en dessous. J'ai soufflé de l'air dans le tuyau et tout à coup, boum, j'ai eu le visage plein d'essence. Et puis la veilleuse a sauté et mon visage a pris feu.»

La star a ensuite expliqué que son ami Dave Killackey était venu à son secours.

«J'ai dit: "Dave, je brûle" Et puis: "Oh, mon Dieu." Dave, mon ami, m'a tiré de là, a sauté sur moi et a en quelque sorte étouffé le feu.»

L'animateur de 72 ans a passé 10 jours au Grossman Burn Center, à Los Angeles, pour traiter des brûlures au deuxième et troisième degré.

Il a subi au moins deux interventions chirurgicales et a passé du temps dans une chambre hyperbare, une oxygénothérapie qui peut aider à la cicatrisation des plaies.

L'humoriste est vite remonté sur scène, reprenant son créneau habituel du dimanche au Comedy and Magic Club à Hermosa Beach, en Californie, plusieurs jours après sa sortie de l'établissement.

L'intégralité de l'entrevue sera diffusée mercredi dans l'émission Today.

