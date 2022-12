Julien Lacroix présentera deux spectacles d'ici Noël

L’humoriste déchu Julien Lacroix tentera un autre retour sur les planches juste avant Noël.

Dans une formule questions-réponses où doivent s'entremêler «humour et confessions», Julien Lacroix tentera, dans un bar du quartier Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, de recoller les morceaux avec son public et de redorer son image ternie par les dénonciations à l’égard de ses comportements répréhensibles et des allégations d’inconduites sexuelles qui pèsent contre lui depuis deux ans.

«L'une des choses que les dernières années m’ont apprises, c’est que des discussions en personne, c’est toujours plus enrichissant que via les médias sociaux. Je présente cette soirée devant public (30 personnes), à Montréal, 21-22 décembre prochain», a-t-il indiqué sur la page de l’événement.

L’humoriste ne s’est pas produit sur scène depuis le 12 mars 2020. Il s'est dit par le fait même «nerveux, mais excité» à l’idée de remonter sur les planches.

Le lieu exact de l’événement, accessible au coût de 15 $, sera communiqué aux détenteurs de billets 24 h à l'avance.

Des menaces

Soulignons que Julien Lacroix n’en est pas à sa première tentative de retour sous les projecteurs.

En juillet dernier, il avait organisé un événement semblable pour souligner ses deux ans de sobriété, mais il avait dû faire marche arrière à la toute dernière minute après avoir été l’objet de menaces, dont certaines étaient dirigées vers des membres de sa famille. Des manifestants promettaient aussi de perturber la soirée.

Il devait à cette occasion enregistrer un balado de questions-réponses devant un public de 25 personnes dans lequel il comptait se confier sur sa réhabilitation. Il se disait «nerveux, mais excité à l’idée de [jaser avec ses "fans"]».

Est-ce que Julien Lacroix tente à nouveau de revenir sous les projecteurs parce que son ex-blonde, Geneviève Morin, l’a dédouané récemment des allégations qui pesaient contre lui dans un reportage controversé de la chroniqueuse Isabelle Hachey de «La Presse»? Ce travail journalistique de «La Presse» faisait aussi l’objet d’un balado de la journaliste Marie-Ève Tremblay du FM 98,5.

Sur les réseaux sociaux, les réactions concernant le retour de Julien Lacroix étaient mitigées, jeudi après-midi. Si certains disaient souhaiter qu'on lui accorde une seconde chance, d’autres se moquaient de lui sans ménagement.

