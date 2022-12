MILF Manor: une nouvelle téléréalité dans laquelle des femmes d’âge mûr cherchent l’amour auprès d’hommes deux fois moins âgés qu’elles

Le merveilleux monde de la téléréalité est une source inépuisable de concepts aussi louches que fascinants.

La plus récente preuve de cette théorie est sans contredit une nouvelle émission qui prendra l’affiche après les Fêtes sur TLC.

• À lire aussi: «J’ai couché avec 200 personnes grâce à American Pie»: Jennifer Coolidge se confie



Baptisée MILF Manor, la série de téléréalité mettra aux prises des femmes dans la fleur de l’âge qui sont à la recherche d’une douce moitié masculine beaucoup plus jeune qu’elles.



(Si vous ne connaissez pas la signification de l’acronyme MILF, on vous invite à consulter un site internet qui pourra vous en dire plus à ce sujet...)

Ainsi, huit dames torrides âgées de 40 à 60 ans se retrouveront dans une villa mexicaine où elles courtiseront sept beaux jeunes hommes musclés et athlétiques.

• À lire aussi: Des internautes ont révélé des secrets de l'industrie du porno et ça fait frémir

SAUF QUE! On nous promet une «twist» choquante...



D’après vous, quel est le revirement de situation qui pourrait mettre la bisbille dans l’émission?



Au Sac de Chips, on pense que les prétendants seront nuls autres que les fils des madames.

OUCH!

• À lire aussi: L'île de l'amour reviendra pour une saison 3 en avril prochain et voici tous les détails



Sur les réseaux sociaux, c’est également la théorie qui est la plus privilégiée par les internautes qui ont vu la bande-annonce.

Une autre hypothèse, que nous inventons ici, est que les splendides Apollons ont des corps de rêve mais des faces de monstres.

Bref, il faudra sans doute attendre au 15 janvier 2023, date de la diffusion du premier épisode, pour avoir la réponse.

En passant, les fans de 30 Rock apprécieront sans doute le fait que leur série préférée avait déjà tout prévu ça, il y a 15 ans.



À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s