À 32 ans, une TikTokeuse se prépare à devenir grand-maman

Une jeune trentenaire britannique défraie les manchettes depuis qu’elle a révélé sur TikTok qu’elle sera bientôt grand-mère.



La prénommée Shannon a publié une courte vidéo, il y a quelques jours, où on la voit danser en compagnie de sa fille de 16 ans, Molly, qui est enceinte.

La femme de 32 ans écrit dans la vidéo: «Tu es la mère d’une fille de 16 ans et maintenant, elle porte ton premier petit-enfant».



Elle ajoute ensuite: «C’est correct et elle va être une maman incroyable pour mon petit-enfant et j’ai été là pour toutes les étapes de ce parcours».

La séquence d’images de 6 secondes a été vue près de 350 000 fois depuis sa publication.

Shannon y écrit aussi, dans la description: «C'est mon double 😂❤️ Plus que 10 semaines!! Je la soutiens entièrement! Je l'ai eue à 16 ans, sans soutien, et je jure sur ma vie que je ne les laisserai jamais tomber!! Je vous soutiens!»



Dans d’autres publications subséquentes, la future grand-maman a expliqué que beaucoup de gens lui ont dit qu’elle était trop jeune pour devenir grand-mère, mais qu’elle se sent prête et qu’elle compte soutenir financièrement sa fille.



«Je lui ai tout acheté pour le bébé, car elle n'a pas ses propres revenus ni rien du genre, alors nous avons tout fourni», a-t-elle expliqué.

Molly devrait accoucher d’un petit garçon à la fin du mois de janvier.

