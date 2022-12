Pikachu et Ash ne seront pas de retour dans la nouvelle série Pokémon

Maintenant que Ash, Pikachu et son équipe sont finalement devenus champions Pokémon, il est temps de laisser la place à du nouveau talent. Après 25 ans, la série introduira deux nouveaux protagonistes et leurs Pokémon qui prendront les places de Ash et Pikachu.

La nouvelle série sera diffusée dès avril 2023 et au-delà, et mettra en vedette Liko et Roy et les Pokémon de départ de Paldea, Sprigatito, Fuecoco et Quaxly, issus des jeux Pokémon Scarlet et Pokémon Violet. On verra également le légendaire Pokémon Rayquaza sous sa forme brillante.

The Pokémon Company

Les fans peuvent s'attendre à de nouveaux mystères à découvrir du monde Pokémon, ainsi que des batailles passionnantes entre dresseurs et des rencontres amusantes avec de nouveaux Pokémon.

L'histoire à venir fera ses débuts après la saison actuelle de Pokémon Ultimate Journeys: The Series.

La fin de l’histoire d’Ash et Pikachu

Bien sûr, l'histoire d'Ash et Pikachu ne s’arrêtera pas abruptement. Le célèbre duo aura droit à une courte série de 11 épisodes intitulée Aim to be A Pokémon Master pour conclure leurs aventures en janvier 2023.

L’équipe d’animateurs a publié une lettre pour remercier les fans d’avoir suivi pendant 25 ans les aventures du jeune garçon et sa petite créature électrique. «En avril 1997, Ash et son Pikachu ont quitté Pallet Town et se sont lancés dans leur voyage en rencontrant de nombreux Pokémon, de nombreuses personnes, se sont fait de nouveaux amis et se sont dirigés vers d'autres villes», peut-on lire dans la lettre. «Nous avons pu suivre l'aventure et la croissance d'Ash et de son Pikachu jusqu'à aujourd'hui, et tout cela grâce à vous tous, les fans qui nous soutiennent. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude.»

Évidemment, cette annonce a fait fortement réagir la Twittosphère et on ne peut qu'admettre qu'après 25 ans, le départ de Ash et Pikachu nous fait un petit pincement au cœur.

Voyez le chapitre final de l'aventure d'Ash et Pikachu dès janvier 2023 dans Aim to be A Pokémon Master.

