Rémi-Pierre Paquin souhaite bonne fête à sa blonde avec une joke qu’elle ne comprendra pas

Hier, c’était l'anniversaire de Marilou Richer.

• À lire aussi: On sait enfin ce que Sean Paul crie au début de ses chansons, et ce n’est pas son nom

Pour souligner l’occasion, son conjoint, le comédien Rémi-Pierre Paquin, lui a adressé un beau mot sur Instagram.

«Bonne fête @_marilouri Je te trouve tellement exceptionnelle. Pour vrai, dans Créature de rêve, avoir été Anthony Michael Hall avec la brassière *sua tête, c’est exactement toi que j’aurais créée. Au yable Kelly LeBrock. Bon. T’as sûrement pas la référence, mais même ça je changerais pas ça. Je te trouve hot pis je suis vraiment fier de tout ce que tu fais. T’es forte, intelligente, sensible, belle, drôle et willing pour tout. Je t’aime.»

Si, comme la fêtée, vous êtes ce qu’on peut encore appeler «un jeune», vous n’avez peut-être pas compris la référence, et nous sommes ici pour vous aider.

RPP fait référence à Weird Science, une comédie de 1985 réalisée par John Hughes. Dans ce long métrage, deux nerds utilisent la science pour créer une belle fille. Cependant, c’est tout ce que nous pouvons vous dire au sujet du film. Nous ne l’avons pas vu, car nous n’étions pas nés à sa sortie.

Bon anniversaire à Marilou Richer!

Aussi sur Le Sac de chips:

s

s