Des Britanniques goûtent à la tourtière et trouvent ça fantastique

Les cuisinomanes de la chaîne YouTube Sorted Food ont récemment publié une vidéo spéciale sur les plats typiques de Noël.



Forte de plus de 2 millions d’abonnés, la chaîne britannique Sorted Food (qui a été créée en 2010) est assurément l’une des chaînes de bouffe les plus populaires sur la plateforme.

À l’occasion de la Noël, les goûteurs Kamie et Baz se sont donnés la mission de savourer des plats typiques du temps des Fêtes à l’échelle internationale et de les critiquer.



Dans leur vidéo publiée ce dimanche, ils analysent donc la hallacas vénézuélienne, la lanttulaatikko finlandaise, le festin de sept poissons italiens...et notre tourtière nationale!



C’est d’ailleurs par ce plat que commence la vidéo de 16 minutes.

Les deux goûteurs, qui ont les yeux bandés au début, semblent agréablement surpris lorsqu’on leur révèle la tourtière.

Ils découvrent ensuite avec stupéfaction que la pâte cache de la viande, qu’ils identifient correctement comme étant du boeuf et du porc.



L’animateur explique par la suite avec quels accompagnements on sert la tourtière et de quelle façon elle est assaisonnée.



«It’s flipping fantastic!», dit alors un des goûteurs.





Appelés en fin de segment à deviner d’où provient le plat, les dégustateurs font cependant fausse route en écrivant «France» et «Irlande» sur leurs tableaux respectifs.



Dans un moment rigolo, les points pour avoir identifié correctement la provenance de la tourtière sont accordés à Baz, qui était le plus près géographiquement parlant avec l’Irlande, et ce, en dépit du fait que Jamie était sur la meilleure piste avec la France.

L’animateur raconte après que la tourtière est un plat hautement calorifique et réconfortant, qui est souvent servi lors du réveillon au retour de la messe de minuit.



Toutefois, dans le sous-Reddit r/Quebec, un usager a eu tôt fait de souligner qu’il ne s’agissait pas d’une tourtière que les monsieurs de Sorted Food ont goûté, mais bien d’un pâté à la viande.

Considérant que dans une tourtière, on retrouve habituellement de gros morceaux de viande et que dans un pâté à la viande celle-ci est généralement hachée, on aurait tendance à lui donner raison.



Mais on peut aussi vous laisser voter!

