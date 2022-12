Marie-Claude Barrette se confie sur la mort bouleversante de son enfant survenue un 24 décembre

Dans le touchant épisode de Noël de La vrai nature, orchestrée par Jean-Philippe Dion dans le confort de son chalet, Marie-Claude Barrette a fait de douloureuses confessions sur la mort de son enfant naissant survenue un 24 décembre.

L'épisode qui regroupait Naadei Lyonnais, Marie-Claude Barrette et Garou a été diffusé lundi soir à TVA. Accompagné par l'animateur, les trois invités se sont confiés sur de difficiles moments de leur vie et leur vulnérabilité aura certainement généré beaucoup d'émotions chez les téléspectateurs et téléspectatrices.

C'était entre autres le cas de Marie-Claude Barrette, qui a abordé avec émotion la mort de son enfant qui venait tout juste de naître, un 24 décembre en fin d'après-midi.

«Moi, j'ai perdu un enfant un 24 décembre, lançait-elle, la gorge nouée, un enfant qui est mort 9 minutes après sa naissance», déclarait-elle avec émotions.

«On l'a appelé Noël, parce qu'il est né le 24 décembre», a-t-elle ajouté avant d’éclater en sanglots.

«J'ai un coffre parce que comme il était vivant [...] on a eu sa carte d'assurance maladie, on a un petit bracelet qu'il avait à l'hôpital, on l'a fait ondoyer. J'ai le petit coquillage sur lequel on a versé l'eau. Alors chaque 24 décembre, à 16h20, l'heure qu'il est décédé, j'ouvre le coffre et...»

L'animateur de l'émission a dû finir la phrase de son invitée comme cette dernière était aux prises avec un trop plein d'émotions.

«Tu penses à lui...», a-t-il complété.

«Pour moi, le 24 décembre, c'est comme si la famille s'unissait. C'est comme si les quatre enfants étaient ensemble», a confié l’animatrice.

Rappelons que la femme inspirante et son conjoint Mario Dumont ont trois enfants, Angela, Charles et Juliette. Marie-Claude a déjà raconté la peur qu'ils ont eu de perdre Charles à sa naissance, lui qui est aujourd'hui en excellente santé.

Pour revoir l'épisode spécial Noël de La vraie nature, vous pouvez le faire sur TVA+. Il sera également rediffusé le 25 décembre prochain à l'antenne de TVA.

