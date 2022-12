Alicia Silverstone pose nue pour inciter les gens à porter des vêtements végétaliens

L’actrice de 46 ans s’est dénudée pour une campagne publicitaire de PETA, la plus grande organisation au monde œuvrant pour les droits des animaux.

Figure de proue du cinéma des années 1990, Alicia Silverstone a quelque peu disparu des radars au cours des années 2000, avant de retrouver les feux des projecteurs dans la dernière décennie.

Pourtant, jamais tout au long de sa longue carrière n’avait-elle osé laisser tomber ses vêtements.

C’est néanmoins ce qu’elle vient de faire pour le bénéfice de l’organisme PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), qui s’est associé à la star pour sa plus récente campagne publicitaire.

Ainsi, un gigantesque panneau montrant la vedette de The Crush dans son plus simple appareil est récemment apparu à Times Square, à New York.

Photo PETA



Sur la photo, Silverstone pose uniquement vêtue de bottes de cowboy (qui ne sont probablement pas en cuir de vache), tout en se recouvrant les parties intimes avec les mains et les bras.

Le slogan «Don’t Be A Prick. Wear Vegan» (ou «Ne soyez pas un con. Portez du végétalien») peut être lu, tout comme une invitation à avoir recours aux alternatives que sont le cuir de cactus, de champignons ou de pommes.

Photo PETA



«Je ne me suis jamais, jamais, dénudée à la télé, au cinéma, rien, mais je l'ai fait pour PETA pour montrer à quel point ça compte pour moi», a déclaré l’actrice au sujet du panneau réclame, qui se trouve au coin de la 40e rue et de la 8e avenue.

«Il y a cette idée que le cuir est en quelque sorte meilleur pour la Terre, mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que la quantité de ressources, d'eau, de nourriture, de pétrole pour le transport, et d'énergie nécessaire à la fabrication du cuir est extraordinaire», a également indiqué Silverstone, visiblement préoccupée par le sort de la vie sur la planète.



Avant Silverstone, Penélope Cruz et Eva Mendes ont aussi déjà soutenu publiquement PETA.

