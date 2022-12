Sugar Sammy se moque (encore) de l’accent québécois

Sugar Sammy est actuellement en promotion pour son nouveau spectacle bilingue, You’re Gonna rire 2.

Évidemment, il veut faire jaser pour attirer l’attention.

Et nous, on est très conscient d'être tombé dans son piège. Désolé pour ça.

Mais bon. Dans un extrait de spectacle publié sur Twitter, l’humoriste de 46 ans explique comment l’accent français est «plus romantique» que l’accent québécois, en utilisant comme point de référence les travailleuses du sexe.

De retour au Québec:

«Even the way prostitutes approach you in Paris is beautiful. Viens ici mon p’tit chéri que j’te fasse des tours de magie.»

En opposition, il livre une imitation caricaturale d’une tds de Rigaud.

«Heille! Tu veux-tu que j’te vide?»

De l’humour.

