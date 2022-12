L’Apple Watch d’Alexandre Barrette ne le laisse pas déféquer en paix

Au début des années 90, l’auteur-compositeur-interprète suisse Stephan Eicher chantait Déjeuner en paix.

Trente ans plus tard, l’humoriste et animateur québécois Alexandre Barrette aurait peut-être envie de moderniser le succès d’Eicher en lui ajoutant une légère touche scatologique.

En effet, si on se fie à une story Instagram publiée ce mardi par celui qui co-garde (en compagnie d’Hélène Bourgeois-Leclerc) le condo de Gildor Roy dans La Tour lorsque ce dernier doit s’absenter, il éprouve de la difficulté à obtenir la sérénité nécessaire lorsque vient le temps de trôner pour un numéro 2.

Et tout cela à cause d’une montre soi-disant intelligente!



«Le timing d’une Apple Watch. Je peux-tu chier ?!», écrit l’artiste perturbé dans son instant de calme, alors qu’à son poignet, on voit que sa montre insiste pour qu’il s’active un peu.

Instagram Alexandre Barrette



«Levez-vous! Levez-vous et bougez un peu une minute», peut-on lire sur la montre de Barrette.

Instagram Alexandre Barrette

On le comprend d’être frustré de ne pouvoir atteindre l’ataraxie souhaitée lors de ce moment de profond recueillement.

Et on espère aussi que cette mésaventure le convaincra de faire un François Pérusse de lui-même, de se lancer dans la parodie de chansons et de nous faire entendre le Déféquer en paix dont nous rêvons tous.

