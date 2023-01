Les 5 meilleurs coups du spécial de fin d’année d’Infoman 2022

Comme chaque année, juste avant le Bye Bye, Jean-René Dufort et ses amis nous ont présenté leur revue de l’actualité des 12 mois précédents.

Et comme chaque année, on a eu droit à beaucoup de complaisance avec des politiciens qu’on n’aime pas d’habitude, question de se dire: «Ah, les politiciens, c’est du monde comme nous autres dans le fond».

Mais il y a aussi eu d’excellents moments qui nous ont beaucoup amusés.

En voici cinq:

L’année de PSPP en BD

Alors que tout le monde croyait que les récentes élections provinciales seraient les dernières du PQ, Paul St-Chose Plamondon a mené une bonne campagne, assurant ainsi la survie du parti (avec seulement trois sièges, mais quand même). Infoman a donc demandé au bédéiste Michel Rabagliati de résumer l’année de Paul (non, pas ce Paul-là) en BD. Excellent flash!

Libérée, délivrée

Alors que l’Ukraine tente vaillamment de repousser l’invasion russe depuis le début de l’année, une fillette de sept ans a réussi à charmer la planète. Des images de Amelia Anisovych en train de chanter Let it Go dans un bunker ont fait le tour du monde. Jean-René Dufort s’est rendu en Pologne pour rencontrer la réfugiée et lui donner un cadeau.

Gala à l’auto

Les galas télévisés ne sont plus ce qu’ils ont déjà été. Chantale Lamarre a trouvé une solution futée pour remédier à ce désintérêt collectif: une commande à l’auto. Plusieurs vedettes se sont prêtées au jeu, comme Gino Chouinard et Alain Crête. Même Funky et Scott Towel étaient là.

Le voyage infernal

Un des thèmes récurrents de la plus récente campagne électorale fut sans doute le mausus de troisième lien. L’aspirant ministre des Transports Bernard Drainville avait qualifié le temps d’attente sur les ponts d’«infernal». Jean-René s’est donc donné comme mission de faire le voyage entre Lévis et Québec deux fois par jour, aux heures de pointe, et de voir si c’était vraiment si pire que ça...

Alerte aux divulgâcheurs: ça ne l’était pas.

Un gros pétage de coche

La revue d’Infoman s’est terminée avec un petit clin d'œil à un moment de télé qui a beaucoup plu aux baby-boomers en 2022. Michel Charette a repris son personnage de l’émission Le bonheur le temps de livrer un monologue rempli de mauvais mots pour exprimer sa frustration sur l’état du monde. Il a même renversé le buffet.

