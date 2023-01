Elisabeth Rioux partage une vidéo de gros french et ça fait réagir

C’est le Nouvel An. L’heure est au bilan.

Depuis quelques jours, tout le monde (bon, pas tout le monde, mais tout le monde qui fait ce genre de trucs-là) partage des listes dans les réseaux sociaux, ce qui offre un résumé de l’année qui vient de passer.

L’influenceuse et femme d’affaires Elisabeth Rioux figure parmi ceux qui se sont prêtés au jeu. Et on peut dire que son année a été mouvementée. Elle a acheté et rénové une maison, elle a voyagé pas mal, ses affaires vont bien, et elle a rencontré un dénommé Justin...

Sa publication Instagram (qui est écrite en anglais) est accompagnée d’un carrousel de photos et de vidéos des 12 derniers mois. Et la première image du carrousel, celle qu’on voit en boucle pendant qu’on lit son bilan, est une vidéo d'elle-même qui frenche solidement un homme déguisé en vampire. On suppose qu’il s’agit de Justin et que la vidéo de «pétage de moche» (comme diraient nos amis de l’Outaouais) a été tournée à l’Halloween, ou encore lors d’un party à thématique Blade (le film).

Évidemment, ce gros frenchage public a retenu l’attention des internautes.

On souhaite une bonne année à Elisabeth. Et au vampire.

