Le Joker est enceint dans une nouvelle BD et les fatigants sont fâchés

Dans la nouvelle série de DC Comics The Man Who Stopped Laughing, Joker, l’ennemi juré de Batman et le personnage préféré de beaucoup de fans de comic books, vit plein de mésaventures divertissantes.

Dans le plus récent numéro de la série, le prince des clowns croise la magicienne Zatanna. Après lui avoir fait des avances qu’elle n’a pas appréciées, l’héroïne jette un sort au Joker, qui tourne au vinaigre et le rend accidentellement enceint.

On peut voir l’humoriste raté avec le ventre rond, en train de créer la vie.

Il se rend donc chez le médecin et finit par exclure par sa bouche une masse brune qui ressemble vaguement à une personne. Plus tard, la masse grandit et devient une parfaite réplique miniature du clown.

C’est une petite histoire amusante, mais évidemment, elle n’a pas plu à tout le monde. Surtout pas aux snowflakes de droite.

La grossesse du Joker a fait de nombreuses vagues dans les cercles conservateurs sur Twitter.

Plusieurs accusent DC de faire la promotion des valeurs trans dans ses bds. Par contre, il n’est mentionné à aucun moment dans l’histoire que le personnage change de genre. Il garde même son pénis de clown.

Joe Concha, de Fox News, a même rebaptisé le personnage en l'appelant «Woker», ce qui est un «habile» jeu de mots entre Joker et woke.

