Le prince Harry trouve «dangereuse» Camilla, reine consort

Le prince Harry a accusé Camilla, reine consort, de l'avoir «sacrifié» pour racheter son image dans la presse.

En 2005, le roi Charles III a épousé Camilla Parker Bowles, avec qui il a entretenu une relation amoureuse pendant de nombreuses années, avant et pendant son mariage avec Lady Diana.

La mère du prince Harry l'avait notamment décrite comme la troisième personne de leur mariage dans une célèbre entrevue pour la BBC.

Pendant un entretien avec Anderson Cooper pour l'émission américaine 60 Minutes, dimanche, le prince Harry a déclaré que sa belle-mère était décrite comme «la méchante» dans la presse, ajoutant: «Elle était la troisième personne de leur mariage. Elle avait besoin de réhabiliter son image.»

Le journaliste américain a ensuite fait référence à la prochaine autobiographie du prince, Le Suppléant, dans laquelle il affirme que Camilla a lancé une campagne auprès des médias pour que le public britannique accepte son mariage avec le monarque.

«Je voulais même que Camilla soit heureuse. Peut-être qu'elle serait moins dangereuse si elle était heureuse», a écrit le prince Harry.

Lorsqu'Anderson Cooper lui a demandé de clarifier ce qu'il voulait dire, le prince Harry a répondu: «Cela la rendait dangereuse à cause des liens qu'elle forgeait avec la presse britannique. Et il y avait une volonté ouverte des deux côtés d'échanger des informations. Et notre famille étant construite sur la hiérarchie, et elle, étant en route pour devenir reine consort, il y aurait des gens ou des cadavres sur le bas-côté de la route à cause de ça.»

Le prince a confirmé qu'il sentait qu'il était l'un de ces «cadavres», écrivant dans Le Suppléant que Camilla l'avait «sacrifié sur son autel personnel de relations publiques».

Ailleurs dans son entrevue, le duc de Sussex a allégué qu'aucun des membres de sa famille ne l'avait inclus dans leurs préparatifs de voyage en Écosse pour être avec la reine Elizabeth II avant sa mort en septembre, même s'il était à Londres à l'époque.

«J'ai demandé à mon frère (William), j'ai dit: "Quels sont tes projets? Comment vous vous rendez, toi et Kate, dans le nord?" Et puis, quelques heures plus tard, vous savez, tous les membres de la famille qui vivent dans la région de Windsor et d'Ascot montaient ensemble dans un avion. Un avion avec 12, 14, peut-être 16 sièges (...) Je n'étais pas invité», a-t-il affirmé.

Au moment où le prince Harry est arrivé seul au château de Balmoral, sa grand-mère était déjà décédée.

