Carey Price sort de nulle part et vient faire un «Triple Low Five» avec P.K. Subban lors de l’hommage rendu à l’ancien défenseur

Les partisans présents au Centre Bell en ont eu pour leur argent dès l’hommage rendu à P.K. Subban, jeudi soir.



Après une vidéo rétrospective de la carrière du célèbre numéro 76 du Tricolore, vidéo qui a fait une grande place à l’implication sociale de Subban, la vedette de la soirée s’est avancée sur le tapis bleu marine déposé sur la glace.

Accompagné de Mila, une jeune bénéficiaire de ses oeuvres caritatives, P.K. a livré un discours inspirant qui remerciait sa famille, les partisans et le personnel du CH, tout en soulignant l’importance de tout laisser sur la glace lorsque l’on endosse la Sainte-Flanelle.

Alors que Subban achevait son allocution et que la foule scandait son nom en l’applaudissant à tout rompre, une silhouette à mi-chemin entre celle du Undertaker et de Lucky Luke a fait son apparition dans les coulisses.



Carey Price était là, lui aussi, pour célébrer son ancien défenseur et ami.

Et les deux joueurs étoile des années 2010 ne se sont pas gênées pour se saluer de leur autrefois traditionnel «Triple Low Five».

C’était un beau moment!



Go Habs Go.

