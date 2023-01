La «fille de l'UQAM» obtient finalement son baccalauréat

Près de deux ans après la saga de la «fille de l’UQAM», Hélène Boudreau obtient finalement son Baccalauréat en Arts visuels et médiatiques de l’université qui l’avait poursuivie pour 125 000$ pour avoir montré sa poitrine sur sa photo de finissante.

Hélène Boudreau a partagé ses résultats scolaires en story Instagram pour célébrer l’obtention de son diplôme universitaire.

«Parle-moi de ça une fille qui fait du porno et qui a un bac», écrit Hélène dans story en entourant ses 90 crédits réussis.

«2 ans après avoir été en cours contre mon université, alors que j’y étais étudiante, je termine enfin ce chapitre de ma vie. Ça n’a pas toujours été facile. N’abandonnez jamais vos buts même si le système se retourne contre vous. Défiez les probabilités et tous ceux qui ne croient pas en vous. Je n’ai pas terminé mon combat, je vais tout faire pour dire la vérité et me battre pour mes convictions», ajoute-t-elle dans la story suivante.

Toute l’équipe du Sac de Chips tient à féliciter la «fille de l’UQAM» pour l’obtention de son diplôme universitaire.

On lui souhaite une brillante carrière dans le monde des arts visuels et médiatiques.

