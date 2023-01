Les hommes croyant avoir un petit pénis seraient plus attirés par les «gros chars»

On a tous déjà entendu le vieil adage «grosse Corvette, tite quéquette», insinuant qu'un homme attiré par les voitures sport le serait en réponse à l’infériorité ressentie face à la taille de son sexe.

• À lire aussi: Nous approchons le nouvel âge d’or des petits pénis

• À lire aussi: Les serpents femelles ont des clitoris et éprouvent du plaisir

Un groupe de chercheurs serait sur le point de prouver que c’est vrai.

Dans une nouvelle étude, qui n’a pas encore été révisée, on peut lire que les hommes seraient plus chauds à l’idée de se procurer un gros char si on leur fait croire que leur pénis est plus petit que la moyenne.

L’équipe menée par le professeur Daniel C. Richardson du UCL a recruté 200 hommes âgés de 18 à 74 ans. Les participants devaient compléter un test en ligne et se faisaient dire que ce test visait à mettre leur mémoire à l’épreuve.

On présentait différentes affirmations aux cobayes. Ensuite, on leur montrait un produit de luxe et on leur demandait d’indiquer à quel point ils voulaient le produit.

À travers les affirmations réelles, on en avait glissé des fausses à propos de la taille moyenne du pénis. Après chaque affirmation phallique, on présentait aux sujets une photo d’une voiture de luxe.

À la moitié des participants, on disait que la taille moyenne du pénis était de 18 cm. À l’autre, on disait qu'elle était de 10 cm. La vérité se trouve entre les deux. Le but était de laisser sous-entendre à la moitié des hommes que leur pénis se situait en dessous de la moyenne.

Quand est venu le temps de tabuler les résultats, ceux à qui on avait dit que le pénis moyen était plus gros se sentaient beaucoup plus attirés par la voiture que les autres.

Cependant, il reste encore beaucoup de travail à faire avant de tirer une conclusion ferme de cette étude.

En attendant, on peut probablement continuer à rire des gens qui possèdent des Corvettes.

Aussi sur le Sac de chips:

s

s