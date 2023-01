Ludovick Bourgeois révèle qu’il entretient quelques regrets à l’égard de son père

En entrevue à La Tour, l’auteur-compositeur-interprète Ludovick Bourgeois s’est ouvert sur la relation qu’il avait avec son père, le regretté Patrick Bourgeois.



Invité à La Tour mercredi soir en compagnie de Mariana Mazza, le vainqueur de la cinquième saison de La Voix a fait d’étonnantes confidences.

• À lire aussi: Voici tous les masqués et les démasqués à Chanteurs masqués saison 2



«Contrairement à ce qu’on pense, j’ai pas passé beaucoup de temps avec mon père. J’ai passé beaucoup de temps avec à la fin de sa vie quand on a commencé à faire de la musique ensemble pis je pense, pour être bien honnête, je pense que pour lui, c’était pour rattraper le temps qu’il n’a pas pris avec nous», a confié le musicien de 30 ans.



«Ça a un peu atténué quelques frustrations, quelques douleurs qu’on avait, ma soeur et moi. [...] Reste qu’on n’a pas la relation que les gens pensent», a-t-il aussi dévoilé à l’animatrice Hélène Bourgeois-Leclerc, qui co-tient le fort avec Alexandre Barrette en l’absence de Gildor Roy.

• À lire aussi: Rémy Girard parle, pour une rare fois, de son quotidien avec son fils handicapé

Quand cette dernière a demandé à Bourgeois si les derniers moments passés sur scène avec son paternel avaient répondu à un manque, le Robot de la plus récente saison de Chanteurs masqués a répondu dans la nuance.



«Pas toute. Pas toute parce que tu peux pas rattraper 25 ans d’une vie en 2 ans, 2 étés», a-t-il indiqué, ressentant visiblement une certaine amertume.

C’est à voir dans la vidéo CI-HAUT.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s