Un duo mère-fils improvisé émeut Marjo aux larmes à La Voix

Dire que le premier épisode de la nouvelle saison de La Voix était fort en émotions serait un euphémisme.

Mario Pelchat qui vit «un des plus beaux moments de sa vie», Corneille qui découvre la raison pour laquelle il est à La Voix, Marc Dupré qui affirme avoir entendu la meilleure audition de l’histoire de l’émission et Marjo qui verse une larme.

Parmi les candidats qui ont ému les coachs, Nathaël Young, originaire de Charlo, au Nouveau-Brunswick.

Le jeune homme de 18 ans a chanté Break My Heart Again, de Finneas. Visiblement, c’était un bon choix, car les quatre coachs se sont tournés. Le jeune homme a eu l’air ému par cette vague d’amour.

Après avoir entendu les arguments de tout le monde, il a finalement choisi Marjo, au grand bonheur de celle qui va.

Après sa performance, Nathaël a été rejoint sur scène par sa très enthousiaste mère, Annick – la mère la plus vocale de l’histoire de La Voix, selon l’animateur Charles Lafortune –, et en duo, ils ont interprété la pièce Always Remember Us This Way, de Lady Gaga.

Ce fut un beau moment qui a particulièrement touché Marjo, qui n’a pas été capable de retenir ses larmes.

