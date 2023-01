Voici ce que sont devenus les 8 gagnants de La Voix

Après plus de deux ans d'absence, le populaire concours de chant télévisé La Voix est de retour.

Cette année, c’est à Marc Dupré, à Corneille, à Mario Pelchat et à Marjo d’essayer de découvrir et de recruter la personne qui remportera la neuvième édition de la version québécoise de l’émission.

Voici les gagnants des années précédentes:

1) Valérie Carpentier (Équipe Ariane)

Après sa victoire en 2013, Valérie Carpentier a fait paraître deux albums, L'Été des orages (2013) et Pour Rosie (2016). Récemment, elle a participé à la deuxième édition de l’émission Big Brother Célébrités.

2) Yoan Garneau (Équipe Isabelle)

En 2014, le chanteur country Yoan n’avait eu besoin que de quelques secondes pour charmer le Québec (et surtout Isabelle Boulay) avec sa voix grave. Il a fait paraître un album éponyme en 2015, puis un second opus, Depuis longtemps, en 2018.

3) Kevin Bazinet (Équipe Marc)

Ayant grandi dans une famille de musiciens (on connaît bien son grand frère, Bobby Bazini), Kevin Bazinet a toujours eu la musique dans le sang. Après sa victoire en 2015, il a fait paraître l’album Talk To Me. Son second album Freedom est parru en 2019.

En 2021, sa conjointe et lui ont accueilli leur premier enfant, Madeline.

4) Stéphanie St-Jean (Équipe Pierre)

À l'issue de la quatrième édition de La Voix, en 2016, Stéphanie St-Jean a surpris tout le monde en gagnant à la place du favori de la saison, Travis Cormier. Aujourd’hui, elle chante toujours et a récemment participé au documentaire Des vies à vivre, de Carl Bernier.

5) Ludovick Bourgeois (Équipe Éric)

Depuis 2017, Ludovick Bourgeois a fait paraître trois albums solos, en plus de multiplier les autres projets, comme se rendre à la finale de la plus récente saison de Chanteurs masqués. Il est aussi père.

6) Yama Laurent (Équipe Garou)

Peu de performances à La Voix ont fait plus jaser que celle de Let It Be de Yama Laurent et Kelly Bado. Même Sir Paul McCartney a félicité la future gagnante de la saison 6 en 2018 Cet hiver, elle participera à l’émission Zénith sur les ondes d’ICI Radio-Canada.

7) Geneviève Jodoin (Équipe Lara)

Déjà une habituée du métier, Geneviève Jodoin avait enregistré trois disques avant de gagner La Voix en 2019. Elle a fait paraître J'ai toujours su la même année. En plus de la musique, elle travaille toujours fort à son auberge à L'Isle-aux-Coudres, qu’elle a récemment fait agrandir.

8) Josiane Comeau (Équipe Coeur de Pirate)

Originaire du Nouveau-Brunswick, Josiane Comeau avait tenté sa chance à La Voix l'année précédente, sans avoir été choisie. Par contre, son père, Jacques, avait été sélectionné et s’était rendu loin dans l’aventure. L'année suivante, en 2020, Josiane est revenue en force et a remporté les grands honneurs lors d’une saison marquée par une longue pause due à la pandémie. La chanteuse a fait paraître le single Last In Line à l’été 2022 et elle poursuit actuellement ses études en médecine.

