Kate Hudson ne quitte jamais sa maison sans cache-tétons

Kate Hudson a accepté de vidé son sac, au sens propre!

Lors d’une vidéo pour la série In The Bag de l'édition britannique du magazine Vogue, l’actrice de Glass Onion: A Knives Out Mystery a dévoilé le contenu de son sac à main Fendi préféré.

Au milieu des produits de soin de la peau et d’hygiène dentaire, Kate Hudson a révélé qu’elle ne quittait jamais la maison sans un ensemble de cache-tétons.

«Ça, je dois les apporter partout avec moi, parce que je n’aime pas les soutiens-gorge, a-t-elle dit en rigolant. Ce sont mes cache-tétons. J’aime les mettre sur mes seins.Vous savez, pour que ça ne soit jamais agressif. Cela garantit que, par exemple, une image ne deviendra pas trop l’objet d’une conversation.»

Ce n’est pas tout. Le sac à main de Kate Hudson contient aussi des lunettes avec des verres bleus, un iPad, un désinfectant pour les mains, un masque de sommeil, une crème de la marque Laneige et un sérum, The Answer de Symbiome.

Elle a également sorti un béret en tricot qu’elle avait acheté lors du tournage du film Le divorce, à Paris, au début des années 2000.

«C’est ça! C’est ce qu’il y a dans mon sac», a dit l’actrice de 43 ans en rigolant, juste avant de montrer les cache-tétons en s’exclamant: «Le plus nécessaire.»

