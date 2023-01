Cette Communauto stationnée de façon incompréhensible à Montréal intrigue

En gambadant dans les rues de Montréal, l’humoriste Mathieu Dufour est tombé sur une scène assez extraordinaire.

Dans une vidéo partagée sur Instagram et TikTok, on peut apercevoir une Communauto un peu mal stationnée. Ok, très mal stationnée.

L’auto est juchée sur un banc de neige et deux de ses roues ne touchent même pas le sol.

Cette job de parking bâclée défie les lois de la physique.

«Comment y’a fait pour le mettre là cal**se, on dirait qu’il a été déposé là avec une grue», s’est questionné MathDuf, avec raison.

On souligne quand même le guts de l’abonné de service de location de voitures. Ce n’est pas tout le monde qui aurait osé laisser ça comme ça.

