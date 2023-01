Cardi B raconte le moment où Offset et elle ont appris la mort de Takeoff

Cardi B est revenue sur le moment où elle et son mari Offset ont appris la mort du compagnon de groupe et cousin de ce dernier, Takeoff.

Le rappeur du groupe Migos, de son vrai nom Kirsnick Khari Ball, a été tué par balle devant une salle de quilles de Houston, au Texas, le 1er novembre. Il avait 28 ans.

La chanteuse a révélé dans le podcast The Jason Lee Show qu'elle et Offset étaient censés aller à une fête d'Halloween à New York ce soir-là, mais ont fini par rester à la maison car leur fille Kulture avait vomi sur le costume de la rappeuse.

À propos du moment où elle a reçu la nouvelle, elle a raconté: «Nous nous sommes endormis et de nulle part, le téléphone d'Offset n'arrêtait pas de sonner, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Offset a décroché et il (était) juste genre "Noooon", et il criait et hurlait. Je dis: "Qu'est-ce qui se passe ?" et il a répondu: "Takeoff est mort."»

La chanteuse de WAP a avoué qu'elle n'a pas cru son mari sur l'instant.

«Je l'ai frappé et j'ai dit: "Ne dis pas ça. Genre, ne dis pas ça!" Et puis il (était) juste en train de crier et de jeter des choses, de vomir, de courir partout et j'avais tellement peur, s'est-elle souvenue. Je pleurais tellement. C'était terrible.»

Cardi B a ajouté que les semaines qui ont suivi la mort de Takeoff avaient été «une période sensible» dans leur maison et qu'ils se sentaient tous les deux particulièrement fragiles.

