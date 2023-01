Des fans de Pink Floyd sont fâchés que le groupe soit devenu «woke» en lançant un logo arc-en-ciel pour célébrer les 50 ans de Dark Side Of The Moon

Vous souvenez-vous du film Idiocratie?

Dans ce long-métrage de 2006, le personnage principal se réveille après 500 ans d’hibernation et est consterné de découvrir que l’humanité est devenue complètement stupide.

Eh bien, plus le temps passe, plus le futur semble avoir été écrit par le même scénariste qu’Idiocratie.



La plus récente preuve de cette affirmation est survenue jeudi, lorsque le mythique groupe de rock Pink Floyd a dévoilé le logo commémoratif du 50e anniversaire de la parution de son album emblématique The Dark Side of the Moon.



Cet album, qui figure au 3e échelon du palmarès des disques les plus vendus de l’histoire, a en effet été lancé le 23 mars 1973 et, pour célébrer son demi-siècle d’existence, la formation londonienne a dévoilé qu’elle lancera un coffret édition spéciale de son chef-d’oeuvre, en plus de proposer une expérience unique au Planétarium de Londres.

Bref, il y aura des festivités pour souligner les 50 ans de The Dark Side of the Moon et, pour cela, le groupe autrefois formé de Syd Barrett, David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright et Nick Mason s’est doté de ce magnifique logo:

SAUF QUE!

Dans les commentaires sur Facebook, plusieurs admirateurs de groupe psychédéliquo-progrogressif ont été tout simplement outrés de voir que leurs musiciens préférés s’étaient transformés en «wokes» défendant la cause LGBTQ+.

Leurs commentaires valent mille piasses. Voici un mince échantillon des meilleurs.

Capture d'écran / Facebook

Capture d'écran / Facebook

Capture d'écran / Facebook



Est-il nécessaire de rappeler que, sur la pochette de l’album The Dark Side of the Moon (un des disques les plus CONNUS DE L’UNIVERS), figure un arc-en-ciel formé par la décomposition de la lumière passant à travers un prisme triangulaire?

Pour référence, voici ladite pochette:

Bien sûr, tous les fans de Pink Floyd ne sont pas totalement abrutis et plusieurs se sont amusés de la situation dans les commentaires.

Capture d'écran / Facebook

Capture d'écran / Facebook

Capture d'écran / Facebook

Capture d'écran / Facebook

Plusieurs autres ont également remarqué que de nombreux soi-disant «fans finis» de Pink Floyd n’avaient manifestement jamais pris le temps d’écouter les paroles du groupe, ce dernier ayant souvent pris position contre la guerre, le fascisme, le capitalisme, et pas mal d’autres affaires généralement associées à la droite.

Capture d'écran / Facebook





En résumé, tout ça nous fait un peu beaucoup penser à cet échange légendaire sur Twitter, qui impliquait un autre groupe associé à la gauche, Rage Against The Machine, et son guitariste Tom Morello.

