Une tiktokeuse remet à leur place des animateurs de CKOI qui l’ont ridiculisée

La tiktokeuse Isabelle Bonin a répondu à des animateurs de radio de CKOI, qui l’ont ridiculisée en direct pour un extrait d’une vidéo dans laquelle elle explique comment elle a fait sa salade.

«L’intimidation par l’intimidation ce n’est pas ce que je veux. Je veux juste que la radio réalise que ça a blessé quelqu’un profondément», a-t-elle dit dans un TikTok en réaction à un extrait de la radio CKOI dans laquelle a dit avoir été «humiliée».

«Me semble que c’est passé de mode, en 2023, de rire des autres», insiste-t-elle.

«Comment faire vos salades pour qu’elles soient bonnes, c’est de mettre plein de choses pis de les manger, c’est excellent», peut-on entendre Isabelle Bonin dire dans un extrait de sa vidéo TikTok diffusé sur les ondes de CKOI mercredi dernier.

Tout juste avant, on entend un bruit qui ressemble à un rot.

«Peut-être un peu moins d’ail, madame, ça empêcherait de roter au début de tes phrases», conseille l’un des animateurs à l’écoute de l’extrait.

«Non mais c’est tu la phrase la plus vide que vous avez entendue de votre vie? C’est ça, sa recette!», lance l’animatrice après avoir fait entendre l’extrait à plusieurs reprises à ses collègues.

Au moment d'écrire ces lignes, CKOI semblait avoir retiré l'ensemble de ses émissions de son site web.

La tiktokeuse fitness et entrepreneure juge avoir été «citée hors contexte»: «Je suis en train de dire ce que je mange dans une journée et on prend un extrait vide complètement pour me ridiculiser», a-t-elle dit dans un TikTok.

Dans la vidéo complète, on l’entend, tout juste avant le début de l’extrait choisi, mentionner tout ce qu’elle a mis dans sa salade.

