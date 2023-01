Caroline Néron s’effondre en larmes en évoquant la dépression qui a suivi sa faillite

Dans le cadre du deuxième épisode de la cinquième saison de La vraie nature, Jean-Philippe Dion recevait l’humoriste Mathieu Dufour, l’acteur Denis Bernard ainsi que la chanteuse, actrice et femme d’affaires Caroline Néron.

Cette dernière s’est confiée, pour une rare occasion, sur la dépression qu’elle a faite à la suite de sa faillite en 2019.

Rappelons qu’avant la faillite, l’entrepreneure était à la tête d’une importante entreprise dont le chiffre d’affaires surpassait facilement plusieurs millions de dollars. Elle a même dévoilé que sa compagnie aurait eu le potentiel d’atteindre, selon ses dires, «un milliard» de dollars.

Même si elle s’est reconstruite depuis, accumulant plusieurs nouveaux rôles au grand ainsi qu’au petit écran (La déesse des mouches à feu, District 31), en plus de s’être relancée en affaires avec une plus petite équipe, Caroline Néron a vécu une période particulièrement sombre qui a malheureusement entraîné une dépression.

Il faut savoir que quelques moments avant que l’information concernant l’échec de son entreprise ne sorte dans les médias, Caroline Néron était déjà en train de s’écrouler.

«J’étais en mode “ça ne va plus” [...] Pas en mode solution; une dépression contrôlée. Tu ne peux pas tomber en dépression, parce que tu n’as pas le temps et t’as...», révélait-elle, avant d’être interrompue par de profonds sanglots, lui rappelant être «encore» ébranlée par cette période obscure.

Capture d'écran via La vraie nature.

Ce qu’elle a surtout trouvé difficile, est le fait qu’elle a «amené du monde» avec elle dans tout ça. Faisant référence à ses employés.

«C’est extraordinaire comment c’est horrible. C’est pour ça que je suis sortie tout de suite dans les médias, parce que je me dis: se tirer une balle, je peux comprendre et ce n’est pas mon cas, ce n’est pas mon type de personnalité, mais tu vois noir en tabarnane, parce que tu perds tout en même temps. T’es hot et le lendemain t’es plus rien. Tellement de monde te “flushent”, mais de même, là», ajoutait-elle.

Caroline Néron a également avoué que, lors de ces moments ardus, le père de sa fille a grandement été présent pour elle. Elle expliquait qu’au départ, elle avait la garde de cette dernière pendant plus de temps que le papa. Or, ce dernier lui a proposé de partager la garde à parts égales.

Capture d'écran via La vraie nature.

Elle se disait: «J’ai sept jours pour faire sept jours de dépression et sept jours où faut que je redevienne une mère», lançait-elle en éclatant une nouvelle fois en sanglots.

«C’était ça...»a-t-elle soupiré.

Rappelons que Caroline a récemment annoncé sa collaboration avec les boutiques Séduction.

L’extrait de La vraie nature est à voir ci-haut.

