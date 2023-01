Roxane Bruneau est la 5e coach de La Voix et elle annonce une grande nouvelle qui va tout changer

La semaine dernière, TVA faisait l'annonce d'une grande nouveauté à La Voix cette année; l'arrivée d'un cinquième coach.

• À lire aussi: Ginette Reno a eu un peu de misère à lire le nom des gagnants d’un important prix au Gala de l’ADISQ et ça fait réagir sur le web

• À lire aussi: Des gens sonnent chez Roxane Bruneau la nuit: elle commence, avec raison, à avoir peur

Capture d'écran via La Voix.

Eh bien, c'est dimanche soir que le public a pu découvrir l'identité de ce cinquième mentor et il s'agit de nulle autre que de l'autrice-compositrice-interprète, Roxane Bruneau.

En effet, la chanteuse se joint donc à Marjo, Mario Pelchat, Corneille et Marc Dupré, le temps de repêcher six candidats et candidates parmi ceux et celles qui n’ont pas été sélectionnés lors des auditions à l'aveugle.

Intitulé La deuxième Voix, ce concept qui sera diffusé en exclusivité sur TVA+ donnera donc une deuxième chance aux concurrents et concurrentes qui avaient été éliminés de se démarquer et de vivre le même concept magistral que l’on connait de La Voix.

Capture d'écran via La Voix.

Roxane expliquait effectivement que les six candidats et candidates qu’elle devra choisir vivraient «les mêmes affaires» que les autres aspirants qui participent à l’émission régulière. On peut donc s’attendre à voir des performances électrisantes, des duels poignants et même au couronnement du grand gagnant ou de la grande gagnante de La deuxième Voix. Une tâche prestigieuse que le public devra exécuter. Le tout, en direct sur le web.

Un premier candidat a déjà été sélectionné et il s’agit de Ryan Guay. Les coachs ne s’étaient pas retournés à la suite de la performance du jeune montréalais, mais celui-ci n’était pas au bout de ses surprises quand il a vu Roxane arriver sur la scène afin d’expliquer le concept de La deuxième Voix.

Capture d'écran via La Voix.

Capture d'écran via La Voix.

Voyez tout ça dans l'extrait ci-haut.

À voir aussi sur le Sac de chips: