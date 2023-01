15 choses qui se sont passées au Québec il y a 20 ans, en 2003

Le Sac de Chips se sent un peu nostalgique et a décidé, aujourd’hui, de revisiter certains des événements s’étant déroulés il y a (déjà) deux décennies.



Dans sa pièce L’été indien, le chanteur français Joe Dassin dit «Il y a un siècle, il y a une éternité...», et on a parfois un peu l’impression qu’il parle de l’an de grâce 2003, une année qui est à la fois hier (dans nos têtes) et il y a très longtemps (sur le calendrier).

Puisque la mémoire est une faculté qui oublie, nous avons pensé vous offrir un petit rappel de certaines choses (belles et moins belles) qui sont arrivées au Québec cette année-là.

Télécino! Amène-nous dans l’ancien temps!

1er février 2003

Archives JDM



Le salaire minimum passe de 7,20$ à 7,30$ de l’heure. Pour rappel, il est actuellement de 14,25$ et passera à 15,25$ de l’heure le 1er mai prochain.

27 février 2003

JMTL



Le film Québec-Montréal est sacré «Meilleur film» lors de la 5e remise de ce qui était alors les Prix Jutra.

15 mars 2003

JMTL



200 000 personnes manifestent à Montréal contre le déclenchement imminent d’une guerre en Irak. Les États-Unis lancent leur opération militaire cinq jours plus tard.

13 avril 2003

JMTL

Les automobilistes ont maintenant le droit de virer à droite au feu rouge, sauf en cas d’indication contraire...et sur l’île de Montréal, bien sûr.

14 avril 2003

Le Journal de Montreal

«Nous sommes prêts»: le Parti libéral du Québec remporte les élections provinciales et Jean Charest devient premier ministre du Québec. Il le restera jusqu’en 2012.

20 avril 2003

JMTL



À la fin de la première saison de Star Académie, Wilfred Le Bouthillier est élu grand gagnant. En finale, il est préféré à Marie-Élaine Thibert.

16 juin 2003

JMTL



Décès de Pierre Bourgault. L’ancien chef du Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN) succombe à un cancer du poumon à 69 ans.

13 août 2003

JMTL



Le gouvernement Charest annonce que le programme des garderies à 5$ par jour, en place depuis 1997, prendra fin. Elles passeront à 7$ par jour à compter du 1er janvier 2004.

21 août 2003

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Il est annoncé que l’aéroport de Dorval sera rebaptisé Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal à partir du 1er janvier 2004.

8 septembre 2003

JMTL



Décès à 77 ans du Grand Antonio, homme fort connu pour ses exploits télévisés et par les habitués du métro de Montréal.

15 octobre 2003



À la suite de l’Opération Scorpion, c’est le début de l'enquête préliminaire sur la prostitution juvénile à Québec.

21 octobre 2003

AFP

L’archevêque de Québec Marc Ouellet est fait cardinal par le pape Jean-Paul II.

26 octobre 2003

JMTL

Ariane Moffatt est sacrée «Révélation de l’année» au 26e Gala de l'ADISQ.

12 octobre 2003

JMTL



Le Parti libéral du Canada remporte les élections fédérales et Paul Martin devient premier ministre du Canada. Il le restera jusqu’en 2006.

13 novembre 2003

AFP

Le lanceur Éric Gagné, originaire de Mascouche, remporte le trophée Cy-Young remis au meilleur lanceur de la Ligue nationale de baseball.

