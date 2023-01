On a entendu la nouvelle voix de Marge Simpson et c’est extraordinaire

Récemment, nous avons appris avec beaucoup de tristesse qu’après plus de 30 ans à faire la voix de Marge Simpson, Béatrice Picard avait tiré sa révérence.

Malgré le fait que c’est difficile d’imaginer la version québécoise de Les Simpson sans la voix graveleuse de Mme Picard, comme on dit, the show must go on.

Peu de temps après l’annonce du départ de Béatrice, on a appris que c’était Chantal Baril qui allait prendre la relève pour interpréter la matriarche aux cheveux bleus.

Le Journal de Québec Les comédiens Luc Senay (Paolo Fauteux) et Chantal Baril (Francine Bienvenue) dans la saison 2 de la série Faits Divers (2018). Photo crédit Véro Boncompagni

Lundi, Teletoon a dévoilé sur sa page Facebook que l’an dernier, un épisode où Chantal faisait la voix de Marge avait été diffusé avant les Fêtes, et que personne ne s’en était rendu compte.

Ils ont partagé un extrait de l’épisode et c’est à s’y méprendre à quel point c’est réussi.

En plus de son travail en doublage, Mme Baril a joué dans de nombreux films et séries depuis la fin des années 80.

