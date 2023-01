Pamela Anderson affirme qu'elle aurait pu être la «petite copine N°1» de Sylvester Stallone

Dans un aperçu de son documentaire sur Netflix, Pamela, A Love Story, relayé par le New York Post, Pamela Anderson a déclaré que Sylvester Stallone lui avait proposé une relation singulière.

«Il m’a proposé un appartement, une Porsche et d’être sa "petite copine N°1". Et je me suis dit: "Ça veut dire qu’il y a la numéro deux?" Uh-uh», a-t-elle raconté.

D'après la star d'Alerte à Malibu, l'interprète de Rocky aurait même ajouté: «C’est la meilleure offre que tu auras, chérie. Tu es à Hollywood maintenant.»

Cependant, Pamela Anderson affirme avoir décliné l’offre de Sylvester Stallone car elle cherchait un véritable partenaire.

«Je voulais être amoureuse. Je ne voulais rien de moins que ça», a poursuivi la star de 55 ans.

Depuis, un représentant de Sylvester Stallone a nié que la conversation ait jamais eu lieu.

«La déclaration de Pamela Anderson attribuée à mon client est fausse et fabriquée. Monsieur Stallone confirme qu’il n’a jamais fait partie de cette déclaration», a-t-il assuré.

Pamela Anderson a été mariée six fois, dont des relations très médiatisées avec Tommy Lee de Mötley Crüe et le musicien Kid Rock.

