Alexandre Barrette surpris des réactions fâchées du public après son entrevue avec Soeur Angèle

Mercredi soir, Soeur Angèle était de passage à la Tour, accueillie par Alexandre Barrette, et le public avait des choses à dire suite à ce segment.

Dès les premières minutes de l'émission, Alexandre Barrette a pu cuisiner avec cette femme inspirante qui est aujourd’hui âgée de 84 ans, et leur complicité crevait l’écran.

Cependant, à la suite de la diffusion de l'épisode de La Tour, Alexandre Barrette s'est attiré les foudres des internautes sur les réseaux sociaux.

Les gens ont reproché à l'homme de ne pas avoir vouvoyé Soeur Angèle lorsqu’il s’adressait à elle.

Des centaines de commentaires allaient dans ce sens sur la page Facebook de l'émission, à la grande surprise du principal intéressé:

«Je trouve que le tutoiement envers sœur Angèle était déplacé.»

«Tutoyer Sœur Angèle, manque de respect!»

«Tutoyer cette grande dame qui nous a partagé cette énorme passion et qui a tellement fait pour notre identité culinaire... Elle est extrêmement sociable et pleine d’amour. Elle mérite totalement ce respect! Bravo, quand même, elle mérite grandement ce bref hommage. Merci de nous l’avoir ramenée!»

«Le tutoiement n'est pas de mise, M. Barrette. Respect svp.»

«J’aime beaucoup Alexandre, mais je n’ai pas aimé qu’il tutoie Sœur Angèle, question de respect.»

«J’aime bien La Tour, mais aujourd'hui mes oreilles grincent. Alex qui tutoie sœur Angèle... Je suis de la vieille école, donc ça me brasse un peu. 🫤 C'est tu ça vieillir?»

Alexandre Barrette surpris

«Confus» par une telle réaction, l'animateur et humoriste a dû mettre les pendules à l'heure en précisant qu'il a pris la peine de demander à Soeur Angèle si elle préférait être tutoyée ou vouvoyée, et cette dernière avait gentiment demandé à Alexandre de la tutoyer. Chose qui aurait été coupée au montage et qui a déclenché une véritable commotion chez certains téléspectateurs et téléspectatrices. Voici ce qu'il avait à dire:

«Je suis un peu confus de vos commentaires. Dès le début, la première chose que j’ai abordée avec Sœur Angèle, c’est le vouvoiement/tutoiement. Notre différence d’âge, le grand respect que je lui porte m’incite à la vouvoyer, mais elle m’a donné sa «bénédiction» de la tutoyer. J’imagine que ç’a été coupé du montage. Et j’en suis bien attristé!»

Cependant, si certains internautes ont été refroidis par la façon dont il s'est adressé à cette grande dame, d'autres ont su apprécier l'entrevue et se sont donc portés à sa défense en insistant sur le fait qu'il avait fait cet entretien dans le plus grand des respects.

Pour visionner l'épisode, c'est juste ici.

