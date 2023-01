Claude Legault fait un «pas pire» bouilli

Invité à La Tour en compagnie de Soeur Angèle, l’acteur et scénariste Claude Legault a fait une révélation-choc.

Après avoir brièvement abordé le sujet de son épuisement professionnel, Legault a discuté avec Gildor Roy du défi que constituait de jouer avec un jeune acteur polyhandicapé pour À propos d’Antoine, une série qui a récemment pris l’affiche sur Club Illico dans laquelle Antoine Parent-Bédard joue son propre rôle, lui qui est autiste de niveau 3, déficient intellectuel, ainsi qu’épileptique de haut niveau et non verbal.

«Ça c’est vraiment très bien passé. On était bien préparés. Tout le monde était bien préparé. Les familles étaient préparées. L’équipe de tournage était préparée. Moi, j’avais déjà visité Antoine à la maison, chez lui...», explique celui que les plus vieux ont découvert dans Livraison spéciale, au début des années 1990.



Il s’est ensuite attardé sur les attaques personnelles dont il peut être victime, à l’occasion sur les réseaux sociaux.

C’est toutefois lorsqu’il a confié à Gildor Roy qu’il est un excellent cuisinier et qu’il fait un «pas pire» bouilli qu’il a le plus étonné les téléspectateurs.

Dans l’extrait disponible CI-HAUT, on peut l’entendre raconter avec passion son petit rituel lorsqu’il concocte sa spécialité.



«Je fais ça quand j’ai du temps. Je m’en vais au chalet. Des fois, je suis tout seul deux jours. J’achète tout. Je mets une game de football américain dans le fond. Je mets une bûche dans le foyer. Je mets ça sua table pis je commence à chopper. Je fais cuire des oignons. J’ai du temps!», relate-t-il, visiblement fier de sa recette qui est présentement au poulet parce que sa blonde préfère ça, mais qui pourrait aussi être au boeuf ou au porc selon lui.



En tous les cas, c’est bien agréable de revoir Claude Legault péter le feu!

