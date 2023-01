Voici ce que sont devenus les 7 gagnants de Star Académie

20 ans! Ça fait déjà 20 ans que le Québec a fait connaissance avec la première mouture de Star Académie.

Et ce n’était pas fini, ce n’était qu’un début...

On a eu la chance de voir beaucoup de chanteurs de la province connaître du succès grâce à ce concours de chant qui a vu le jour en 2003 sur les ondes de TVA.

20 ans plus tard, plus d’une centaine de chanteurs ont pris part à l’aventure. Beaucoup sont très connus, parfois même plus que les gagnants de leur année... Mais reste que seulement sept d'entre eux ont eu la chance d’être couronnés grand gagnant de Star Académie.

Voici, en ordre, les 7 gagnants de Star Académie Québec et ce qu’ils sont devenus:

1. Première saison, 2003 - Wilfred LeBouthillier

Originaire de Tracadie-Sheila au Nouveau-Brunswick, Wilfred LeBouthillier restera connu comme le tout premier gagnant de l’histoire de Star Académie au Québec.

La même année, son premier album lui a valu des prix aux Independant Music Awards et Juno Awards pour le meilleur album francophone au Canada.

En 2011, LeBouthillier s’est produit une dizaine de fois à L’Olympia de Paris en première partie de Véronic Dicaire.

L’année 2018 marque un nouveau tournant pour celui qui a vendu près de 300 000 albums en carrière, alors qu’il devient propriétaire de sa propre maison de disques et maison de productions nommée 2W Productions.

LeBouthillier s’est marié avec Jézabel Drolet en 2022 et s’est associé à sa conjointe pour l’ouverture d'une clinique de médecine esthétique qui a été la cible d’une poursuite judiciaire en 2022.

2. Deuxième saison, 2004 - Stéphanie Lapointe

La chanteuse originaire de Brossard a sorti deux albums solos après sa victoire à Star Ac: Sur le fil en 2005, qui lui a valu deux nominations lors du 28e gala de l'ADISQ, et Donne-moi quelque chose qui ne finit pas en 2009.

En plus de sa carrière de chanteuse, Stéphanie s’est aussi développée en tant qu’actrice.

Elle obtient le rôle de Colette dans la série Le Négociateur (2005-2007) et des rôles au grand écran avec les films Aurore (2005), La peur de l'eau (2010) et Liverpool (2012).Elle a aussi interprété le rôle de Blanche dans le théâtre musical Les Filles de Caleb (2011).

Stéphanie est devenue porte-parole du projet Au Sommet pour Care Canada et a complété l'ascension du Kilimandjaro au profit de cette ONG en 2005. Elle est nommée ambassadrice d'Unicef Québec en 2007.

Depuis, l’artiste travaille sur plusieurs projets d’écriture de romans dont la série jeunesse Fanny Cloutier, qui a vu le jour en 2018.

3. Troisième saison, 2005 - Marc-André Fortin

Originaire d’Hébertville au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Marc-André Fortin remporte la troisième édition de Star Académie. On se souvient de lui pour avoir partagé son prix de grand gagnant (50 000$) avec la finaliste Audrey Gagnon.

Son premier album est lancé en avril 2007 et est l’un des plus vendus cette même année. Jusqu’au printemps 2008, il fait le tour du Québec avec sa première tournée.

À l’été 2010, alors âgé de 20 ans, le chanteur a dû faire face à la maladie en combattant un cancer de la langue. Il reviendra en grande forme cinq mois plus tard sur la scène de la Place des Arts pour les représentations de «Décembre, le Noël de Québec Issime».

Entre 2010 et 2019, Marc-André Fortin s’est surtout produit sur scène grâce aux différents projets de la compagnie Québec Issime dont «Starmania» et «Cow-Boys».

4. Quatrième saison, 2009 - Maxime Landry

Déclaré grand vainqueur et favori du public à 21 ans, la carrière de Maxime Landry décolle lors de son passage à Star Ac.

Quelques mois après son triomphe, il réalise ses plus grands rêves en chantant notamment en duo avec Claude Dubois, Isabelle Boulay et Céline Dion.

Il enregistre son premier album solo, Vox Pop, qui paraît le 1er décembre 2009. Huit semaines seulement après sa sortie, il obtient la certification double platine.

À sa première participation à un gala de l’ADISQ, en 2010, Maxime remporte quatre Félix, dont celui de l’album de l'année, interprète de l’année 2010 et chanson populaire de l’année pour «Cache cache».

Le chanteur a depuis sorti 4 autres albums et est revenu à ses premiers amours pour son quatrième opus en effectuant un retour au country. Il décroche d’ailleurs un 5e Félix, cette fois pour l’Album de l’année – Country, lors du gala de l’ADISQ en 2015.

En juin 2019, Maxime Landry émeut alors qu’il fait son «coming out surprise» à la télévision.

Le 22 novembre 2019, il lançait son plus récent album, 10 ans déjà, pour célébrer ses dix ans de carrière et plus de 350 000 exemplaires vendus en carrière.

Depuis, Maxime Landry a animé sa propre émission de radio à Rouge FM tous les jours en semaine et également écrit 4 livres.

5. Cinquième saison, 2012 - Jean-Marc Couture

Après avoir remporté les grands honneurs à Star Académie, Jean-Marc Couture a continué de faire de la musique, en plus de travailler pour l’entreprise Câble&Son.

Du côté musical, il est devenu le nouveau membre de La Chicane en 2022, après que Dany Bédar ait annoncé son départ du groupe.

Après sa rupture avec l’animatrice Marie-Christine Lavoie, Jean-Marc Couture a récemment retrouvé l’amour.

6. Sixième saison, 2021 - William Cloutier

Après une pause de presque 10 ans, Star Ac a fait son grand retour à la télévision québécoise en pleine pandémie.

William Cloutier, le grand gagnant, était déjà connu d’une partie du public québécois grâce à sa participation à l’émission MixMania en 2012.

Il a sorti son premier album On ira en 2022 et est parti en tournée aux côtés de Lunou Zucchini, la finaliste qu’on a pu voir récemment à Zénith sur les ondes de Radio-Canada.

«On ira» a reçu une nomination aux prix Félix pour l'album pop de l'année aux 44e prix Félix.

William se trouve depuis l'automne à Paris, où il participe à la nouvelle mouture de l'opéra rock Starmania. Sa conjointe viendra d’ailleurs le rejoindre sous peu dans la Ville lumière avec leurs deux petits garçons.

7. Septième saison, 2022 - Krystel Mongeau

Krystel est la plus récente gagnante et deuxième femme seulement à remporter les grands honneurs.

La chanteuse débutera au début du mois de mars 2023 sa tournée à travers le Québec aux côtés du finaliste 2022, Éloi Cummings.

Après sa sortie de Star Académie, Krystel s’est séparée du conjoint et père de sa fille Pier-Luc Gaulin-Lussier. Mais on apprenait à la fin de l’année 2022 que le couple s’était retrouvé et vivait maintenant le parfait bonheur.

