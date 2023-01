On a classé les logos de la LNH du plus beau au plus laid

La beauté, c’est important.

Plusieurs équipes de la Ligue nationale de hockey ne l’ont visiblement pas compris et jouent leurs parties, au grand désarroi des amateurs de gouret, affublés d’uniformes hideux sertis de logos répugnants.

• À lire aussi: Un sondage dit que Youppi! fait partie des cinq pires mascottes de la LNH

• À lire aussi: Un partisan des Sabres de Buffalo lance un «dildo» sur la patinoire pour célébrer la victoire de son équipe



Heureusement, notre Sainte-Flanelle nationale n’est pas de ceux-là et trône même au sommet de notre palmarès maison des équipes dotées du plus beau symbole visuel.



Pour voir la liste complète, et découvrir par le fait même quelle formation ose fouler les patinoires fagotée du plus immonde insigne, continuez de lire!



Voici donc les 32 logos de la LNH, dans l’ordre du plus beau au plus laid, avec des petites catégories:

La crème de la crème

Les logos qu’on y retrouve sont classiques, intemporels et ont franchi les époques sans prendre une ride.



1. Canadien de Montréal

2. Blackhawks de Chicago

3. Red Wings de Detroit

4. Devils du New Jersey

5. Rangers de New York

6. Maple Leafs de Toronto

7. Flyers de Philadelphie

8. Flames de Calgary

9. Penguins de Pittsburgh

10. Blues de St.Louis

Le milieu du peloton

Sans être aussi mémorables que les logos classés plus haut, les logos classés de 11 à 20 ne sont pas nécessairement de mauvais goût et pourraient éventuellement devenir des classiques si les propriétaires de leur équipes résistent à la tentation de les changer dans 5 ou 10 ans.

11. Sénateurs d’Ottawa

12. Sharks de San Jose

13. Bruins de Boston

14. Oilers d’Edmonton

15. Sabres de Buffalo

16. Coyotes de l’Arizona

17. Lightning de Tampa Bay

18. Islanders de New York

19. Kraken de Seattle

20. Predators de Nashville

Ark.

Nous avons, jusqu’ici, utilisé les adjectifs «hideux», «répugnants», et «immondes». C’est ça qui est ça.



21. Avalanche du Colorado

22. Golden Knights de Vegas

23. Canucks de Vancouver

24. Wild du Minnesota

25. Blue Jackets de Columbus

26. Kings de Los Angeles

27. Panthers de la Floride

28. Stars de Dallas

29. Capitals de Washington

30. Hurricanes de la Caroline

31. Jets de Winnipeg

32. Ducks d’Anaheim

On a choisi de ne pas commenter les 32 logos SAUF celui des Ducks qui, à la limite, est insultant quand on sait qu’il a déjà été un des plus beaux, dans les premières années du club, de 1993 à 2006.



On ne comprend pas comment une équipe professionnelle de sport peut espérer vendre de la marchandise à son effigie si elle a cette chose comme logo.



C’est triste.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s