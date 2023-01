Marc Labrèche imite une conversation entre PSPP et Guy Nantel, et c’est extraordinaire

L’inénarrable Marc Labrèche a encore frappé!

Lors du plus récent épisode de son émission Cette année-là, diffusée sur les ondes de Télé-Québec, l’acteur-animateur-imitateur s’est amusé à imaginer une conversation entre le chef du Parti Québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, et celui qui a été son adversaire lors de la course à la direction du parti, en 2020, l’humoriste Guy Nantel.

Intitulée L’autre péquiste à la table d’à côté (en référence à une émission de radio, puis de télé, diffusée à Radio-Canada), la parodie montre un Nantel exubérant, tandis que PSPP est un réservé, calculateur.

Bien entendu, Marc Labrèche joue les deux rôles!

Cette année-là | Sketch | L’autre péquiste à la table d’à côté avec Guy Nantel et Paul St-Pierre Plamondon Marc nous présente sa série dérivée préférée : L’autre péquiste à la table d’à côté où l’on découvre de très particuliers Guy Nantel et Paul St-Pierre Plamondon. ✨ Cette année-là ✨ Diffusion : Samedi 20h à Télé-Québec Rediffusions : Lundi 14h et 22h Publié par Cette année-là sur Vendredi 27 janvier 2023

Notre moment préféré de ce sketch est sans contredit quand Guy Nantel mystifie le chef du Québec en lui soulignant qu’il ne pourra pas danser de set carré à l’Assemblée nationale, s’ils ne sont que 3 élus du PQ.

La réaction du PSPP de Labrèche est très certainement influencée par la réaction du vrai PSPP, quand il s’est fait interdire l’accès au Salon bleu de l’Assemblée nationale en raison de son refus de prêter serment au Roi d’Angleterre.

Nous avions d’ailleurs immortalisé ce moment de grande émotion sur TikTok.

