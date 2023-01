Marie Kondo avoue maintenant vivre dans le bordel et revient sur tous ses conseils

Elle nous avait dit de réorganiser nos armoires, de jeter les vêtements superflus et de faire le grand ménage dans notre vie. Marie Kondo se présentait comme la reine du rangement et nous promettait le bonheur si on se contentait de ce qui nous rendait heureux...

Mais tout ça, c’était avant.

Après avoir écrit le livre La magie du rangement, qui s'est écoulé à 8 millions d'exemplaires dans plus de 40 pays et qui a inspiré deux téléréalités sur Netflix, Marie Kondo revient sur tout ce qu’elle a dit, et nous demande de tout recommencer.

Maintenant qu'on a fait le ménage de toutes nos affaires qui traînent et qu’on est plus heureux que jamais (bof), Marie Kondo revient sur ses sages paroles et nous dit que finalement, ça n’en valait pas vraiment la peine.

C’est super, tout ça.

Dans son dernier roman, Kurashi at home, elle nous dit maintenant qu’il n’y a pas que le ménage dans la vie et qu’on devrait tous pouvoir profiter des petits moments de la vie.

En entrevue avec le Washington Post, Marie Kondo a avoué avoir eu un laisser-aller quant à sa passion de l’organisation et du rangement.

La Japonaise de 38 ans a raconté que ses priorités ont changé avec l’arrivée de son troisième enfant.

«Ma maison est en bazar, mais la façon dont je passe mon temps est la bonne pour moi à ce moment-là, à cette étape de ma vie», explique-t-elle en entrevue.

