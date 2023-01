Une DJ se tire en plein visage avec un canon à confettis

Une populaire DJ brésilienne en a vu de toutes les couleurs lorsqu’elle s’est accidentellement tirée en pleine face lors d’un spectacle.

DJ Flavinha, de son vrai nom Flavia Ribeiro, performait récemment à Santa Catarina, au Brésil, lorsque l’incident s’est produit.

Sur les images devenues virales, on peut voir la musicienne s’avancer à l’avant de la scène, canon à confettis en main, et braquer celui-ci bien haut, au-dessus de la foule.

Il y avait cependant un petit problème: l’arme à célébrations était dans le mauvais sens et pointait en direction du visage de la jeune femme.



Après avoir fait feu, Ribeiro a couru vers les coulisses, mais est remontée sur scène peu de temps après dans le but de terminer sa prestation.

Elle s’est cependant dirigée vers l’hôpital aussitôt sa performance achevée.

Dans les jours qui ont suivi, DJ Flavinha a laissé savoir à ses admirateurs, via Instagram, qu’elle avait subi une brûlure au 1er degré, mais qu’elle se portait mieux.



«Ma vidéo tourne partout. Il y a eu un accident. J’ai couru derrière l’équipement de sonorisation et j’ai continué à jouer même avec beaucoup de sang qui coulait, avec beaucoup de douleur. J’ai placé mes cheveux vers l’avant et je suis restée là. Les gens de mon équipe voulaient me sortir, mais je ne voulais pas partir», raconte-t-elle dans sa vidéo de mise à jour.

Malgré ses efforts, après 20 minutes à endurer la douleur, elle n’en pouvait plus et a coupé court à sa performance, avant de se diriger vers la salle des secouristes du festival où elle se produisait puis, éventuellement, à l’hôpital.

Sur Instagram, elle remercie également les gens qui se sont souciés de son état de santé.

