Hydro-Québec demande à Pénélope McQuade d’envoyer un document par fax et elle n’en revient pas

Bien qu’on soit en 2023, il semble qu’il y a encore du monde qui utilise un fax. Du moins, Hydro-Québec semble encore fonctionner de cette manière et ça met Pénélope McQuade en beau fusil.

L’animatrice s’est indignée sur son compte Twitter alors qu’elle racontait une histoire en lien avec le service à la clientèle d’Hydro-Québec.

On peut lire qu’un employé de la société d’État lui aurait dit que la seule manière d’envoyer un document à Hydro-Québec serait par fax.

Comme tous ceux qui auraient eu droit à cette réponse, Pénélope McQuade semble se demander pourquoi elle ne peut pas envoyer le tout par courriel (par exemple).

Capture d'écran Twitter.

N’étant probablement pas propriétaire d’un fax (comme à peu près tout le monde en 2023), l’animatrice en colère s’est fait proposer d’envoyer son document à partir d’une pharmacie.

Ce qui n’a manifestement pas fait son affaire.

On imagine que Mme McQuade a pris les grands moyens et a finalement fait un petit tour à la pharmacie, mais reste néanmoins que la situation soulève tout de même une bonne question.

Qui utilise encore le fax en 2023?

