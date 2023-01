Mr. Beast permet à 1000 personnes aveugles de retrouver la vue

Un youtubeur américain a permis à 1000 personnes malvoyantes à travers le monde de retrouver la vision en payant pour leur opération.

• À lire aussi: Un Youtubeur dépense des millions de dollars en recréant Squid Game pour une vidéo

«Nous guérissons la cécité d’un millier de personnes», a mentionné Jimmy Donaldson, alias MrBeast, dans l’introduction de sa vidéo qui a atteint 62 millions de vues, mardi, et ce en seulement deux jours.

La vidéo présente un montage des réactions des patients retrouvant la vue après leur opération. Le youtubeur a même profité de l’occasion pour offrir de l’argent et des cadeaux à certains participants.

C’est grâce à l’aide du Dr Jeff Levenson, ophtalmologiste et chirurgien, que MrBeast a débuté son projet avec la première ronde d’opérations à Jacksonville, en Floride. Il s’agit d’une cause qui tient à cœur le Dr Levenson, puisqu’il coordonne le programme «Gift of Sight» depuis plus de 20 ans. Ce programme offre l’opération aux personnes légalement aveugles en raison de leurs cataractes.

Capture d'écran YouTube

«La moitié de tous les cas de cécité dans le monde sont des personnes qui ont besoin d’une intervention chirurgicale de 10 minutes», a-t-il expliqué dans la vidéo.

En entrevue à CNN, l’ophtalmologiste a mentionné avoir voulu offrir l’accès à la correction des cataractes après avoir lui-même subi cette intervention.

«Dans les jours et les semaines qui ont suivi ma propre opération de la cataracte, j'ai été stupéfait de voir à quel point le monde était lumineux, beau et vivant, a-t-il déclaré. Mais j'ai été choqué par l'idée qu'il y a des centaines de millions, probablement 200 millions de personnes dans le monde, qui sont aveugles ou presque aveugles à cause de la cataracte et qui n'ont pas accès à la chirurgie.»

Capture d'écran YouTube

Ne connaissant pas le youtubeur, le médecin s’est dit heureux de ne pas avoir raccroché lorsqu’il a été contacté par un membre de son équipe. Ils se sont ensuite affairés à contacter des centres pour itinérants et des cliniques gratuites afin d’établir une liste de patients ayant besoin d’une correction des cataractes sans en avoir les moyens.

Selon le Dr Levenson, les patients étaient «incrédule que quelqu’un les cherchait pour les sauver de la cécité».

Capture d'écran YouTube

L’ophtalmologiste a ensuite mis l’équipe de MrBeast en contact avec «SEE International» afin d’offrir l’intervention à des gens en Jamaïque, au Honduras, en Namibie, au Mexique, en Indonésie, au Brésil, au Vietnam et au Kenya.

«Si MrBeast peut allumer un feu, et si nous pouvons obtenir un soutien gouvernemental et privé, nous pouvons mettre fin à la moitié de toute la cécité dans le monde», a conclu le Dr Levenson qui espère que le geste du youtubeur en inspirera plusieurs.

MrBeast est le youtubeur le plus suivi au monde. Il est notamment connu pour ses vidéos dans lesquels on le voit faire des appels aux dons à ses fans pour soutenir des organismes de charité ou des gens dans le besoin.