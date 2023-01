POV: tu es un jeune Montréalais au début des années 2000

Ceci est une oeuvre de fiction, inspirée de l'an 2003.

Tu te lèves de bonne heure ce matin, parce que tu ne veux pas être en retard à ton cours à l’UQAM. T’entends des rumeurs qui disent qu’il va peut-être y avoir une grève bientôt, mais tu n’es pas certain que ça va arriver.



Tu mets ton t-shirt Rétro, avec un logo du métro de Montréal dont la flèche pointe à gauche au lieu de pointer en bas. Tu n’as pas besoin de mettre ton collier en chanvre avec des billes en bois parce que tu ne l’enlèves jamais.

nikwaller - stock.adobe.com



Dans tes pieds, tu mets deux Converse de deux couleurs différentes.

Tu sors de chez toi et tu te diriges vers ta station de métro. Juste avant de rentrer dans l’édicule, tu ramasses un journal 24 Heures en papier.



Pendant le trajet, tu lis un article sur Andrei Kostitisyn, que le Canadien vient de repêcher. Tu penses qu’il va être vraiment bon longtemps, lui. Tu es sûr qu’il va être un genre de Guy Lafleur des années 2000.

Tu as aussi envie d’écouter de la musique. De ton sac à dos Dakine, tu sors ton étui de 12 CDs et tu te demandes lequel tu vas mettre dans ton Discman. Tu optes pour celui de Caïman Fu.

JMTL

En sortant du métro, à Berri-UQAM, tu croises plusieurs gars avec des dreads, des pads pis des stylos. Ils veulent que tu contribues financièrement à leur cause. Tu leur dis que tu donnes déjà, mais c’est pas tant vrai.

Ça veut pas dire que tu ne les soutiens pas. Tu aimes beaucoup Greenpeace et son représentant Steven Guilbeault, un homme intègre, dévoué à sa cause, qui ne se laissera jamais manger la laine sur le dos par les gouvernements.

Tu vas à ton cours. C’est plate.

Après ça, t’as une petite fringale.



Tu vas sur Saint-Denis et tu t’arrêtes au Pita Pit. C’est la nouvelle mode. Au lieu de manger les sandwichs dans du pain normal, les gens mangent des sandwichs dans des pains plats.

Pour digérer, tu redescends un peu vers le Archambault Berri et tu te diriges immédiatement vers la petite salle au fond, celle où il faut monter trois marches pour avoir accès à la «musique urbaine».

Le très attendu premier album de 50 Cent Get Rich Or Die Tryin vient de sortir et c’est ça qui joue dans les haut-parleurs.



Le vendeur de CD veut vraiment que t’écoutes Buddha Bar IV, mais toi t’aimes mieux The Streets. C’est moins commercial.

C’est le temps d’y aller parce que t’as bientôt rendez-vous, mais tu dois faire un petit croche avant.

Sur la rue, tu croises 27 personnes avec un t-shirt des Cowboys fringants. Tu te demandes si, comme toi, ils étaient au show des Francos. C’est sûr que oui. Il y avait au moins un demi-million de personnes.

JMTL



Direction La Capoterie, où tu dois t’acheter des préservatifs, d’un coup que les choses deviendraient torrides avec Chloé.



Chloé, c’est une fille cute que tu as rencontrée au El Zaziummm. Elle a été très impressionnée de te voir manger Le Monstre, le très gros burger.

Elle est cool. Quand tu es allé chez elle la première fois, tu as remarqué que sa porte de chambre était un rideau de billes. Tu as tout de suite su que c’était un esprit libre.

Comme toi, elle a aussi le CD de Caïman Fu, mais aussi ceux de Polémil Bazar, Dobacaracol, Stefie Shock, Dumas et même celui de Gwenwed.

Donc, tu vas ensuite rejoindre tes amis (et Chloé) à la puck à Berri-UQAM. Comme on le sait tous, c’est la façon la plus simple de se rejoindre parce qu’il n’y a pas vraiment de moyen de se contacter quand on n’est pas à la maison.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Il y a bien quelques frais chiés qui ont des téléphones cellulaires, mais cette technologie-là existe depuis 10-15 ans et elle se développe à peine parce que les pagettes font amplement la job.

Bref, tes amis arrivent, sauf Carlo qui est un peu en retard, mais c’est correct parce qu’il n’a pas vraiment de moyen de nous le laisser savoir, et vous vous dirigez vers le cinéma Quartier Latin pour voir Sur le seuil, un film d’horreur québécois, ce qui est très rare.

Le monde va sûrement en parler encore dans 20 ans.

Après le film, le groupe se scinde en deux. Carlo, Carla et Xavier vont dans une boutique moyenne-orientale-hindou pour fumer la sheesha et acheter des bidis.





Mais Chloé et toi, vous allez dans une nouvelle place qui vient d’ouvrir: le Juliette et Chocolat.

Crédit photo: Juliette et choco

Tu espères que le chocolat chaud que tu vas lui payer pourra lui faire connaître les sentiments que tu as envers elle.



Et après ça, tout le monde se retrouve au Saint-Sulpice, sur la plus belle terrasse de Montréal.

Ça grouille de monde; l’alcool coule à flots.

Ça va sûrement être ouvert pour toujours.





