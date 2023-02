5 métiers en demande et bien payés qui t’assurent une job «sur la coche»

Pas facile de choisir ce qu’on veut faire dans la vie. On sait souvent ce qu’on ne veut pas faire (son devoir d’anglais et sortir les poubelles), mais en même temps, il y a tellement d’avenues professionnelles que c’est difficile de choisir!

Rassure-toi. Il y a des métiers méconnus qui sont passionnants et payants. Peut-être que tu ne sais même pas que ta job parfaite existe!

Le domaine de la santé et des services sociaux peut t’offrir plein de possibilités de carrière. En voici 5:

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO/COURTOISIE

L’inhalo est littéralement le pro des soins du système cardiorespiratoire. Il travaille dans toutes les unités de l’hôpital pour intervenir dans des situations d’urgence, dans le traitement de certaines maladies respiratoires ou encore, en salle d’opération pour surveiller les fonctions vitales des patients.

C’est pour toi si...

tu aimes travailler avec tes mains ou manipuler différents appareils et instruments;

tu aimerais pouvoir collaborer avec des médecins pour faire des diagnostics;

l’idée de travailler à l’urgence aussi bien qu’en salle de chirurgie t’interpelle.

Genre d’études: Collégiales (Techniques d’inhalothérapie)

Salaire: entre 25,39$ et 39,40$/heure

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Cette personne est vraiment essentielle, puisqu’elle donne des traitements aux patients atteints de cancer à l’aide de radiations. Elle utilise aussi des techniques pour produire des images qui servent à établir un diagnostic. Pour y arriver, elle travaille en collaboration avec plusieurs spécialistes, dont des médecins et des physiciens.

C’est pour toi si...

tu veux faire une différence dans la vie des patients atteints de cancer;

tu aimes travailler avec tes mains ou manipuler des instruments;

tu souhaites vraiment travailler en milieu hospitalier.

Genre d’études: Collégiales (Programme de formation Technologie de radio-oncologie)

Salaire: entre 24,78$ et 35,67$/heure

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

L'analyste travaille dans le milieu hospitalier ou dans celui des services sociaux pour s’assurer de l’utilisation optimale du parc informatique, mais aussi pour analyser les besoins techniques du personnel et concevoir les systèmes appropriés.

C’est pour toi si...

tu passes ton temps à réparer les ordinateurs de tous tes amis;

tu te considères comme quelqu’un d’organisé, autonome et débrouillard;

les technologies n’ont aucun secret pour toi.

Genre d’études: Universitaires (baccalauréat en informatique)

Salaire: entre 26,66$ et 45,70$/heure

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Le technologiste passe beaucoup de son temps dans un laboratoire et fait des analyses de produits biologiques (sang, urine) pour aider au diagnostic de maladies. Il ou elle doit également effectuer des prélèvements et analyser des échantillons.

C’est pour toi si...

tu fais un tableau Excel croisé dynamique pour préparer ta liste d'épicerie;

tu aimes travailler avec tes mains ou manipuler des instruments;

tu es méticuleux et tu aimes analyser tout autour de toi.

Genre d’études: Collégiales (Programme Technologie d’analyses biomédicales)

Salaire: entre 24,78$ et 35,67$/heure

Agent de relations humaines

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO/FREEPIK

L’agent de relations humaines joue un rôle clé dans l’intervention pour prévenir ou résoudre divers problèmes, comme la violence, la délinquance, le suicide, la dépendance, la détresse psychologique et le placement en famille d'accueil ou en résidence, par le biais de consultation individuelle ou de groupe.

C’est pour toi si...

tu es à l'écoute de ta gang d’amis;

tu as à cœur les droits des gens, peu importe leur situation;

tu es une personne méthodique et structurée.

Genre d’études: Universitaires (baccalauréat dans le domaine social)

Salaire: entre 27,08$ et 47,98$/heure

De plus, il existe même des bourses d’études pour certains métiers et professions. Informe-toi sur les Programmes de bourses d'études du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Il y a de nombreuses possibilités de carrière en santé et services sociaux et assurément une place pour toi. Imagine ton avenir et trouve ta place en santé et services sociaux!