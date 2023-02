Les Twins ne reviennent pas pour la prochaine saison de Révolution et voici qui les remplacera

Mercredi matin, TVA annonçait qu’une cinquième saison pour Révolution était en préparation. Le diffuseur dévoilait du même coup un grand changement au sein des têtes d'affiche de la populaire compétition de danse. Les Twins ne reviendront pas dans leurs chaises de Maître pour la cinquième saison!

C’est par l’entremise d’un communiqué de presse que nous apprenions l’ajout d’une toute nouvelle personnalité à ce concours de danse hors du commun.

La danseuse et chorégraphe professionnelle Mel Charlot se joindra à Jean-Marc Généreux ainsi qu’à Lydia Bouchard, en remplacement des Twins.

Ayant dansé pour Beyoncé, Lizzo, Pharrell Williams, Mariah Carey, Cardi B et plusieurs autres grandes vedettes internationales, Mel Charlot, qui cumule pas moins de deux décennies d’expérience dans le domaine, devient la toute nouvelle mentore de Révolution.

Via TVA

«Quand on m’a proposé de devenir Maître à Révolution, j’ai immédiatement accepté! Je suis vraiment fan de cette émission qui permet de découvrir des danseurs de différents styles, qui partagent une même passion. Je suis aussi très heureuse de revenir travailler au Québec», lançait la jeune femme, visiblement excitée.

Comme chorégraphe, la Montréalaise a travaillé sur de grands projets télévisuels aux États-Unis, notamment The Masked Singer, Lip Sync Battle, So You Think You Can Dance et I Can See Your Voice. Au Québec, on a pu bénéficier de ses talents à Chanteurs masqués.

«Porteuse d’une énergie contagieuse et d’un amour indéfectible pour son art, Mel Charlot enseigne également la danse à travers le monde depuis plus de 20 ans déjà! [...] C’est avec une immense joie qu’elle arrive à Révolution comme Maître de la 5e saison pour mettre sa riche expérience au service d’une nouvelle cohorte de danseurs.»

