C’est la fin pour la pizza Delissio

Nestlé Canada cessera la vente de la célèbre pizza surgelée Delissio et d’autres aliments congelés, mais heureusement, la crème glacée ne figure pas dans la liste des produits visés.

Outre la pizza que plusieurs aiment, les produits Stouffer’s, Lean Cuisine et Life Cuisine ne seront plus sur les tablettes des épiceries canadiennes d’ici six mois.

Avec ce changement, l’entreprise souhaite plutôt se concentrer sur ses autres produits populaires, tels que les confiseries, le café, la crème glacée et l’eau embouteillée.

«Nestlé Canada attribue une grande partie de son succès à long terme à sa capacité à s'adapter et à évoluer au sein de l'industrie. Cette décision nous permet d'investir davantage dans les catégories prioritaires», a déclaré dans un communiqué John Carmichael, président et chef de la direction de Nestlé Canada, en ajoutant que l’entreprise souhaite «continuer à offrir aux Canadiens d'excellents produits [...] maintenant et à l’avenir».

Il faut savoir que l’entreprise implantée à travers le monde ne possède pas d’usine pour ses repas et pizzas surgelés au Canada.

«L'entreprise travaillera avec ses partenaires détaillants pour faciliter la sortie des produits concernés», a-t-on fait savoir.

